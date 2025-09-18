MS 2025.251

Chỉ trong chớp mắt, nụ cười hồn nhiên của Giàng Sùng Tủa (SN 2011, xã Phình Hồ, Lào Cai) đã vụt tắt. Chiều 1/9, trên đường đi học về, Tủa gặp tai nạn nghiêm trọng khiến em rơi vào hôn mê sâu.

Ngay sau tai nạn, Tủa được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Nghĩa Lộ, vì vết thương quá nặng nên sau đó em được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Tại đây, các bác sĩ xác định em bị đa chấn thương nặng. Cụ thể, tụ máu dưới màng cứng, dập não, gãy nhiều xương vùng đầu mặt. Tủa được phẫu thuật khẩn cấp để giành giật sự sống nhưng đến nay em vẫn phải thở máy, hôn mê sâu chưa tỉnh lại.

Trong khi sự sống của Tủa còn mong manh từng giờ, gia đình em lại lâm cảnh kiệt quệ. Bố của Tủa – anh Giàng A Di (SN 1992) cùng vợ làm nương rẫy, thu nhập bấp bênh, thuộc hộ nghèo.

Dưới Tủa còn hai em nhỏ, bé út mới 2 tuổi. Cả nhà chỉ còn biết vay mượn khắp nơi, gom góp được 25 triệu đồng, trong khi chi phí thuốc men mỗi ngày lên tới 2 - 3 triệu đồng.

Em Giàng Sùng Tủa bị tai nạn đa chấn thương nặng, số phận đang rất mong manh.

Số tiền vay mượn chẳng đủ để lo cho Tủa, nghẹn ngào bên giường bệnh con trai, anh Di chia sẻ: “Viện phí và tiền thuốc quá lớn, gia đình tôi chẳng còn gì để bán nữa. Chúng tôi chỉ mong giữ được mạng sống cho con thôi…”.

Nhìn con vẫn chưa tỉnh lại, anh Tủa rưng rưng nước mắt. Những ngày qua, vợ anh đã chạy khắp nơi để hỏi vay nhưng chẳng có ai đủ điều kiện giúp đỡ được. Mỗi ngày trôi qua, số phận em Tủa càng mong manh gấp bội phần.

Bố mẹ nghèo khó, không lo nổi viện phí, thuốc thang cho con. Giờ họ chỉ ước có phép màu để Tủa được cứu sống.

Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Việt Đức xác nhận, bệnh nhân Giàng Sùng Tủa (14 tuổi, dân tộc Mông) bị tai nạn giao thông đa chấn thương nặng, gia đình thuộc diện hộ nghèo, đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.