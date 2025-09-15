MS 2025.248

15 tuổi, cậu bé Nguyễn Nam Bắc (tổ dân phố Cao Phương, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình) đã phải trải qua những đợt hóa trị đau đớn do căn bệnh ung thư xương.

Từ khi 2 tuổi, Bắc đã thiếu vắng tình thương và sự chăm sóc của mẹ, nên trong những ngày ở viện, người luôn đồng hành cùng em chỉ có anh Nguyễn Thanh Sơn – bố của Bắc.

Anh Sơn chia sẻ, vợ chồng anh chia tay khi Bắc mới được 2 tuổi. Từ đó, một mình anh vừa làm cha vừa làm mẹ, nuôi nấng Bắc khôn lớn. Cảnh “gà trống nuôi con” vốn đã vất vả, nhưng anh vẫn cố gắng bù đắp để con không thiếu tình thương và không mặc cảm.

Thế nhưng, đầu năm 2025, cuộc sống hai bố con bỗng chốc đảo lộn khi phát hiện Bắc mắc ung thư xương. Khi đó, Bắc bị ngã phải nhập viện để bó bột. Qua thăm khám và chụp chiếu, các bác sĩ phát hiện em có một khối u bất thường, nên đã chuyển gấp lên Bệnh viện K Tân Triều. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán Bắc mắc ung thư xương.

Nghe tin, anh Sơn rụng rời chân tay. Anh không ngờ con trai mình lại bất hạnh đến vậy: còn nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của mẹ, giờ lại phải hứng chịu những cơn đau thể xác giày vò.

Anh Nguyễn Thanh Sơn một mình vừa làm cha, vừa làm mẹ, ngày đêm chăm sóc con trai.

Ngay sau đó, Bắc bắt đầu điều trị. Em đã trải qua 7 đợt hóa trị, mỗi đợt kéo dài khoảng hai tuần, chi phí từ 6 đến 8 triệu đồng/lần. Tổng chi phí điều trị cho con sau 7 đợt hóa trị đã hơn 100 triệu đồng. Tiếp đó, Bắc còn phải trải qua ca phẫu thuật ghép xương vào tháng 6/2025, với chi phí lên tới 183 triệu đồng.

Tính đến nay, số tiền điều trị cho Bắc đã gần 300 triệu đồng, chưa kể chi phí sinh hoạt, đi lại và ăn ở của hai bố con. Với đồng lương công nhân ít ỏi, số tiền này đối với anh Sơn là quá sức, cả đời cũng không dám mơ tới. Nhưng vì sự sống của con, anh vẫn gắng gượng tìm mọi cách xoay xở.

Nhiều người thân thương cảm cho hoàn cảnh hai bố con, mỗi người giúp một chút, nhưng số tiền ấy chẳng thấm vào đâu. Phần lớn anh Sơn phải chạy vạy vay mượn.

Biết bố quá vất vả vì mình, dù đau đớn, mỗi lần nhìn thấy bố chăm sóc, cậu bé Bắc vẫn nở nụ cười yếu ớt để động viên: “Con không sao đâu, bố đừng lo”. Nghe con nói vậy, anh Sơn chỉ biết ôm con, cố kìm những giọt nước mắt.

Những đêm dài trong bệnh viện, anh Sơn ngồi lặng bên giường, nhìn con trai thiếp đi trong mệt mỏi, lòng anh như ngàn mũi kim châm. “Chỉ cần con còn sống, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể”, anh Sơn nghẹn ngào tâm sự.

Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để Bắc vượt qua bệnh tật.

Ông Trần Trọng Khang, Tổ trưởng tổ dân phố Cao Phương, xác nhận: “Cháu Nguyễn Nam Bắc, con trai anh Nguyễn Thanh Sơn, không may mắc căn bệnh ung thư xương. Các đoàn thể địa phương đã quan tâm, động viên, nhưng chỉ giúp được phần nào.

Cháu Bắc phải đi viện thường xuyên, chi phí điều trị rất tốn kém, trong khi anh Sơn một mình gà trống nuôi con vô cùng vất vả. Mong các nhà hảo tâm, cộng đồng chung tay giúp đỡ để cháu Bắc có điều kiện chữa bệnh, giúp anh Sơn vượt qua khó khăn này”.