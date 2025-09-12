Anh Si Văn Tuấn (SN 1981, ở tiểu khu Mo 1, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La) vẫn nhớ như in buổi tối đầu tháng 3/2025. Khi ấy, anh đang đau ốm phải nằm một chỗ dưỡng bệnh thì nhận tin con trai bị tai nạn, nguy kịch tính mạng khiến anh rơi vào tuyệt vọng.

Khoảng 12 giờ đêm, con trai anh là Si Đức Mạnh (15 tuổi) gặp tai nạn trên đường từ Đông Anh về Sơn Tây (Hà Nội). Mạnh được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện 105 (Sơn Tây). Các bác sĩ cho biết Mạnh bị chấn thương sọ não, đa chấn thương toàn thân, đặc biệt là chấn thương tầng sinh môn phức tạp nên phải chuyển ngay đến Bệnh viện Việt Đức.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành hàng loạt ca phẫu thuật khẩn cấp, cắt lọc vết thương, tạo hậu môn nhân tạo đại tràng, dẫn lưu màng phổi phải, phẫu thuật cố định xương cánh tay trái và xương đùi trái. Sau đó, Mạnh tiếp tục trải qua thêm ba ca phẫu thuật nữa.

Nhờ hơn 20 ngày được y bác sĩ tận tình cứu chữa, Mạnh may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”, sức khỏe dần ổn định. Em được xuất viện về nhà dưỡng bệnh và hiện nay đã quay lại bệnh viện để phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo.

Tai nạn nghiêm khiến em Mạnh bị đa chấn thương cần phải phục hồi lâu dài

Từ khi Mạnh nhập viện đến nay, tổng chi phí điều trị của gia đình anh Tuấn đã lên tới gần 200 triệu đồng. Trong đó, một nửa vay mượn từ họ hàng, nửa còn lại buộc phải vay bên ngoài với lãi suất cao. Riêng khoản vay 100 triệu đồng nặng lãi này, mỗi tháng gia đình phải trả khoảng 5 triệu đồng tiền lãi.

Chị Lò Thị Hướng (vợ anh Tuấn) rơi nước mắt tâm sự: “Chẳng may con gặp nạn, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài đi vay mượn để cứu con, vì nghĩ con còn cả tương lai phía trước. Nhưng vay người thân thì chẳng đủ, đành cắn răng vay bên ngoài. Cả tháng nay tôi không có tiền trả lãi, giờ chủ nợ thúc giục, tôi thực sự khổ tâm.”

Gia đình anh chị ở vùng cao, quanh năm chỉ bám đồi nương rẫy, cuộc sống vốn đã thiếu thốn. Trước đây, anh Tuấn từng đi phụ hồ để có thêm thu nhập, nhưng sức khỏe yếu khiến công việc không được đều đặn.

Từ năm 2024, anh Tuấn mắc tràn dịch màng phổi và lao phổi, phải điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Mỗi tháng, anh phải xuống Hà Nội lấy thuốc, riêng chi phí đi lại đã mất khoảng 2 triệu đồng. Hiện tại, anh chỉ có thể ở nhà dưỡng bệnh, mất hoàn toàn khả năng lao động.

Suốt 6 tháng qua, chị Hướng phải bỏ hết công việc để túc trực chăm sóc con trai. Không có thu nhập, trong khi chi phí thuốc men, tiền khám chữa bệnh cho cả hai bố con vẫn phải duy trì đều đặn, khiến gánh nặng kinh tế ngày càng đè nặng lên gia đình.

Bố mẹ nghèo phải đi vay mượn khắp nơi cũng không đủ chạy chữa cho con

Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) cho biết, bệnh nhân Si Đức Mạnh, dân tộc Thái, bị tai nạn giao thông dẫn đến đa chấn thương nặng. Hiện bệnh nhân đã trải qua các ca phẫu thuật cắt lọc, xử lý tầng sinh môn và dẫn lưu màng phổi. Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, chi phí điều trị đều phải vay mượn khắp nơi. Rất mong cộng đồng chung tay giúp đỡ để gia đình vượt qua giai đoạn khốn khó này.