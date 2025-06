Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên sẽ hợp nhất thành tỉnh mới và lấy tên là Đắk Lắk, trụ sở hành chính đặt tại TP Buôn Ma Thuột.

Sau khi sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk mới có diện tích hơn 18.096km², dân số khoảng 3,3 triệu người - trở thành một trong những tỉnh có quy mô lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên về cả diện tích và dân cư.

Liên quan đến nhân sự các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh mới sau sáp nhập, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu, thẩm định trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét chỉ định nhân sự bí thư tỉnh ủy; còn nhân sự chủ tịch tỉnh sẽ do Thủ tướng chỉ định.

Ban Tổ chức Trung ương đang tích cực, khẩn trương phối hợp với các cơ quan có liên quan, các tỉnh ủy, thành ủy thuộc diện hợp nhất, sáp nhập hoàn thiện phương án nhân sự cấp ủy cấp tỉnh và dự kiến báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định trước ngày 15/6.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung sinh năm 1973, quê quán xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; trình độ thạc sĩ Hành chính công, thạc sĩ Kinh tế. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.

Ông từng giữ các chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 7/5/2021, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Trung tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong thời gian giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông để lại dấu ấn rõ nét trong công tác chỉ đạo rà soát, cập nhật số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo một cách đầy đủ, chính xác, làm cơ sở để triển khai chính sách an sinh xã hội hiệu quả. Ông cũng chỉ đạo quyết liệt việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân.

Bên cạnh đó, ông đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh từ cơ sở; tạo chuyển biến rõ rệt trong tinh thần trách nhiệm và hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, trong vai trò Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Đình Trung đã đề nghị các thành viên phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát các quy định của Trung ương và quy chế làm việc để hoạt động. Ông cũng tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhất là trên các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra vi phạm.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Cao Thị Hòa An sinh năm 1973, quê quán xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; trình độ thạc sĩ Quản lý giáo dục.

Bà Cao Thị Hòa An từng giữ các chức vụ: Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên, Bí thư Huyện ủy Đông Hòa, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.

Cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Chính trị chuẩn y bà An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2020-2025.

Dù mới được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, bà đã có nhiều chỉ đạo đáng chú ý, trong đó bà nhấn mạnh đến việc rà soát, có phương án xử lý đối với tài chính, tài sản công, nhất là nhà, đất của các cơ quan, đơn vị kết thúc hoạt động, sáp nhập, hợp nhất theo chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bà An cũng chỉ đạo tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước; thực hiện tốt công tác bàn giao các loại hồ sơ, tài liệu trong quá trình triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo chặt chẽ theo quy định, tránh để thất lạc, lộ lọt bí mật nhà nước...

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn sinh năm 1973, quê Nghệ An; trình độ chuyên môn kỹ sư Nông nghiệp, cử nhân Luật, thạc sĩ Hành chính công.

Ông Văn từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó chủ tịch, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk, Bí thư Huyện ủy Ea Súp, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Đến tháng 5/2025, ông được Thủ tướng giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Thiên Văn có nhiều chỉ đạo giải quyết một số vụ việc được người dân đặc biệt quan tâm và ủng hộ.

Cụ thể, ông Văn đã yêu cầu làm rõ, xác minh các cơ quan chức năng chưa thể hiện rõ trách nhiệm trong vụ việc hàng ngàn tấn giá đỗ bị ngâm chất cấm bán ngoài thị trường.

Mới đây trước thông tin sầu riêng Việt Nam bị phát hiện nhiễm cadimi, vàng O, ông ký văn bản kiến nghị thành lập các trung tâm kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật, cơ sở chiếu xạ để giám sát, kiểm soát dư lượng các hoạt chất trong sầu riêng.

Ngoài ra ông Nguyễn Thiên Văn còn chỉ đạo thu hồi toàn bộ đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk...

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn sinh năm 1969, quê quán xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội; trình độ thạc sĩ Tài chính.

Ông Tuấn có thời gian dài gắn bó với ngành tài chính và từng giữ các chức vụ quan trọng: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước. Tháng 7/2020, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Đến tháng 11/2022, ông Tạ Anh Tuấn được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên. Sau đó, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Tạ Anh Tuấn từng để lại dấu ấn trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khai thông nguồn lực xã hội...

Cụ thể, ông chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện nhiệm vụ; phân công nhiệm vụ cho cấp dưới theo tinh thần 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả.

Ông Tuấn cũng chỉ đạo xử lý ngay trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, để xảy ra tình trạng chậm trễ trong thực thi công vụ, cũng như các trường hợp gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp.