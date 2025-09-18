Kính thưa các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Trung ương!

Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý!

Kính thưa toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố!

Thưa Đại hội!

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt, sau gần ba thập niên chia tách, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam lại hội tụ về chung một nhà, làm phong phú thêm những giá trị đặc sắc được kết tinh từ hai vùng đất giàu truyền thống cách mạng, lịch sử và văn hóa, mở ra một giai đoạn phát triển mới với tầm vóc và vị thế được nâng cao.

Đại hội vinh dự được đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành bạn, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động đến dự, theo dõi, động viên và chúc mừng Đại hội. Sự hiện diện và quan tâm sâu sắc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương và các tầng lớp Nhân dân là nguồn động viên, cổ vũ to lớn để Đảng bộ thành phố vững vàng bước vào giai đoạn phát triển mới.

Với tinh thần, dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao, các đại biểu đã phát huy trí tuệ, thảo luận sôi nổi; đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng. Nhiều tham luận được chuẩn bị công phu, tập trung làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm, then chốt và đề xuất, hiến kế nhiều giải pháp hữu hiệu, sát hợp cho nhiệm kỳ đến. Trên cơ sở đó, Đại hội đã nhất trí thông qua: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII; đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đại hội cũng đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Ðảng bộ thành phố vào dự thảo các văn kiện trình Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Ðảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I và Đoàn đại biểu thành phố Đà Nẵng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định theo đúng nguyên tắc, quy trình chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tiêu chuẩn chính trị, năng lực lãnh đạo, cơ cấu và uy tín, thể hiện niềm tin, sự đánh giá cao và kỳ vọng sâu sắc của Trung ương đối với Đảng bộ thành phố. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa I cam kết sẽ là một tập thể đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đổi mới; là những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hành động quyết liệt vì sự phát triển chung, đại diện cho ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và Nhân dân thành phố.

Thưa toàn thể Đại hội!

Thành công của Ðại hội hôm nay và những thành tựu quan trọng đạt được trong 5 năm qua là kết quả của quá trình kế thừa, phát huy những thành tích qua nhiều nhiệm kỳ, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố. Đại hội trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, góp ý và giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh thành bạn dành cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, Đại hội trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thay mặt Bộ Chính trị đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội với nhiều định hướng quan trọng, sâu sắc, tạo niềm tin và động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Đại hội đánh giá cao, cảm ơn và trân trọng ghi nhận tinh thần trách nhiệm, những đóng góp quan trọng của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, đặc biệt cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy đã hết sức tâm huyết, trách nhiệm, nghĩa tình, dày công tạo dựng những nền tảng, cơ chế và động lực mới cho sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Đại hội trân trọng cảm ơn các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, cán bộ hưu trí, các nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và các tầng lớp Nhân dân đã đóng góp tâm huyết, trí tuệ quý báu vào quá trình chuẩn bị, tổ chức và thành công của Đại hội.

Đại hội trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã luôn đồng hành, phản ánh đầy đủ, kịp thời và sinh động diễn biến trước, trong và sau Đại hội, góp phần lan tỏa khí thế và niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đại hội cũng biểu dương và đánh giá cao tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm, hiệu quả của các Tiểu ban của Đại hội, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao động đã âm thầm đóng góp công sức vào sự thành công của Đại hội.

Kính thưa các đồng chí

Thưa toàn thể Đại hội

Thành công của Đại hội không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn kiến tạo tương lai. Đại hội đã thống nhất cao tầm nhìn: Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao; là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của cả nước, là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, logistics, tài chính, công nghệ cao, du lịch chất lượng cao của khu vực và quốc tế.

Đây là những mục tiêu lớn, thậm chí là khó, nhưng là mệnh lệnh chính trị cho tương lai của thành phố chúng ta. Đà Nẵng của chúng ta hôm nay “Đất đã rộng, người đã đông, chí đã quyết, lòng đã đồng”, nên không có lý do gì để chúng ta chùn bước, mà phải quyết tâm và mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta hoàn toàn tự tin rằng, với nền tảng chính trị - xã hội ổn định, môi trường đầu tư hấp dẫn và thuận lợi, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nguồn nhân lực ngày càng có chất lượng cao và với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, nghĩa tình, sáng tạo của con người xứ Quảng, thành phố hoàn toàn có đủ điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và vươn lên sánh vai cùng các đô thị lớn trên cả nước và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Với tinh thần đó, tôi kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị thành phố cùng chung sức, đồng lòng, phát huy cao nhất tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I đã đề ra. Ngay sau Đại hội, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân hãy khẩn trương quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực; tạo sự chuyển biến rõ nét, toàn diện, đồng bộ trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đặc biệt, mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy phải thật sự nêu gương, tiên phong trong hành động; thể hiện bản lĩnh, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; sâu sát cơ sở, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; vận dụng linh hoạt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn; tranh thủ tối đa sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương, tập trung tháo gỡ khó khăn, nắm bắt và khai thác hiệu quả các cơ hội, nhất là từ những cơ chế chính sách đặc thù và những động lực phát triển mới để đưa thành phố phát triển nhanh, mạnh, bền vững, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn thành phố.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố Đà Nẵng mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và thành công.

Chúc Đảng bộ và Nhân dân thành phố Đà Nẵng chúng ta tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, hiện thực hóa khát vọng xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, xứng đáng là thành phố trung tâm, động lực tăng trưởng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và của cả nước!

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi trân trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Xin trân trọng cảm ơn!