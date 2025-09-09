Đà Nẵng vừa thay đổi nhân sự 2 chức danh lãnh đạo chủ chốt - Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP.

Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Bí thư quyết định chỉ định ông Phạm Đức Ấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Ấn đã thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 trước khi được chỉ định nhiệm vụ mới.

Hôm qua, ông Ấn được HĐND TP bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng - ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - giữ chức Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.

Toàn cảnh TP Đà Nẵng. Ảnh: N.Phương

Nhìn lại chặng đường những năm qua, Đà Nẵng có sự ổn định và an toàn, nhưng lại thiếu bứt phá. Thành phố từng được cả nước nhắc đến như một biểu tượng cải cách, một mô hình quản trị năng động những năm gần đây đang bước đi chậm rãi.

“Thương hiệu Đà Nẵng” vốn gắn với những ý tưởng táo bạo và cách làm mới mẻ, đang dần phai nhạt. Vì vậy, bài toán đặt ra với Đà Nẵng là cần sớm tìm lại nhịp điệu phát triển, không chỉ là bình bình mà phải là sự bứt phá để loại bỏ nguy cơ tụt lại phía sau đang hiện hữu.

Cú hích đưa Đà Nẵng bước vào giai đoạn bứt phá

Trước bối cảnh đó, dư luận càng đặt nhiều kỳ vọng vào 2 lãnh đạo chủ chốt của thành phố vừa được kiện toàn.

Trong đó, tân Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (49 tuổi) là một người con của đất Quảng - Đà, trưởng thành từ phong trào Đoàn, từng trải qua nhiều vị trí công tác, am hiểu và gắn bó sâu sắc với mảnh đất này.

Ông được đánh giá là cán bộ trẻ, có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản trị nhà nước, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, sâu sát cơ sở...

Còn tân Chủ tịch TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn lại là gương mặt hoàn toàn mới, cũng thuộc thế hệ 7X và là người am hiểu trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ông có trình độ cử nhân Luật kinh tế, cử nhân Tài chính ngân hàng, thạc sĩ Quản trị kinh doanh và có nhiều năm gắn bó với ngành ngân hàng.

Khi nhậm chức, ông khẳng định sẽ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn và vướng mắc, khơi thông mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế, đưa Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.

Với sức trẻ, sự am hiểu và bầu nhiệt huyết của 2 tân lãnh đạo này, người dân Đà Nẵng mong chờ một cú hích mới. Cú hích đưa thành phố không chỉ là “nơi đáng sống” mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, là trung tâm sáng tạo và đổi mới, nơi khởi phát những chính sách có sức lan tỏa ra cả nước.

Điều này hoàn toàn có cơ sở, khi Đà Nẵng được Trung ương trao cho nhiều cơ chế đặc thù để phát triển, được chọn là 1 trong 2 nơi để xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế của cả nước và cũng là địa phương đầu tiên được thành lập Khu thương mại tự do.

Muốn đạt được điều đó, Đà Nẵng nói chung và lãnh đạo chủ chốt của TP nói riêng phải là những người dám nghĩ lớn, dám làm khác và trên hết là dám chịu trách nhiệm để đưa Đà Nẵng bước vào giai đoạn bứt phá, khẳng định lại vị thế của mình.

Chỉ có như vậy, Đà Nẵng mới xứng đáng với vai trò đầu tàu miền Trung, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam và là một trong những thành phố có năng lực cạnh tranh cao của quốc gia và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.