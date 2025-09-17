Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh điều này trong phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 1 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng nay.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: H.P

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, nhìn lại nhiệm kỳ qua, thành phố đã trải qua không ít khó khăn, thách thức. Song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương Đà Nẵng - Quảng Nam đã nỗ lực kiểm soát và khắc phục hậu quả đại dịch; triển khai quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt các giải pháp thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp…, kinh tế phục hồi rõ nét. Nhiều cơ chế, chính sách đặc thù được Trung ương ban hành, góp phần tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo nhiều động lực mới cho phát triển.

“Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận thành phố mới vẫn còn nhiều hạn chế, khuyết điểm và các điểm nghẽn cần phải được tập trung tháo gỡ để phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững hơn. Những vấn đề này đã được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố nêu ra trong văn kiện trình Đại hội”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Để đạt được những mục tiêu xây dựng thành phố, tiên phong về phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, triển khai thành công các mô hình kinh tế mới, Bí thư Đà Nẵng lưu ý, mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phân tích rõ những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức tác động đến sự phát triển của thành phố trong thời gian tới, đề xuất giải pháp phù hợp thực tiễn...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng lẵng hoa của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chúc mừng Đại hội. Ảnh: H.P

Phát triển mạnh kinh tế tư nhân

Báo cáo tại Đại hội, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cho biết 3 nhiệm vụ đột phá thành phố tập trung triển khai trong giai đoạn tới. Cụ thể là: Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao, nhất là nâng cao đời sống nhân dân khu vực miền núi.

Đến năm 2030 là địa phương tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, điểm đến hấp dẫn của thế giới...

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt bình quân từ 11%/năm trở lên; quy mô GRDP theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt trên 660 ngàn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD/người.

Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: H.P

Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt 11,5-12%/năm, đóng góp khoảng 60-62% GRDP; số doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong nền kinh tế tăng từ 20-30%; có hơn 70 doanh nghiệp khoa học, công nghệ (trong đó có 5 doanh nghiệp lớn về khoa học, công nghệ), 500 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tỷ trọng kinh tế số đạt 35-40% GRDP...

Xây dựng thành phố Đà Nẵng đến năm 2045 trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á.

Trong phiên khai mạc, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố quyết định của Trung ương về chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 23 người và Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa 1 gồm 75 người.