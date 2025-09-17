- Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương; Lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ

- Kính thưa Đại hội

Hôm nay, tôi rất vui mừng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi trân trọng gửi tới các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; các đồng chí đại biểu khách quý và qua các đồng chí xin gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đồng bào, đồng chí, chiến sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân TP Đà Nẵng lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội,

Thành phố Đà Nẵng hình thành trên cơ sở hợp nhất giữa TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam trước đây, là địa bàn có vị trí trọng yếu về quốc phòng an ninh, kinh tế xã hội khu vực miền Trung và cả nước. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đầy hy sinh gian khổ, Đảng bộ, quân và dân Quảng Nam – Đà Nẵng đã đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí quật cường, vượt qua muôn ngàn gian nan thử thách, lập nên những chiến công oanh liệt góp phần quan trọng cùng cả nước làm nên chiến thắng vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực.

Kính thưa Đại hội,

Trong nhiệm kỳ qua diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp khó lường, nhiều vấn đề mới chưa có tiền lệ và những thay đổi mang tính thời đại, đất nước ta nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng đã bị tác động sâu sắc bởi những yếu tố bất lợi từ bên ngoài, chịu ảnh hưởng nặng nề kéo dài của đại dịch Covid-19, các vấn đề an ninh phi truyền thống, thiên tai, biến đổi khí hậu, xung đột thương mại và vừa phải xử lý các vấn đề bất cập nội tại kéo dài, vừa tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp đột xuất mới phát sinh.

Trước bối cảnh đó, với truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng và cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong giai đoạn 2020-2025, Đà Nẵng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả mục tiêu kép, vừa kiểm soát khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19, vừa khôi phục phát triển kinh tế, mở rộng quy mô kinh tế gắn với mô hình đổi mới tăng trưởng theo hướng phát huy vai trò của các ngành dịch vụ du lịch, khai thác tiềm năng kinh tế biển, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả đầu tư và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khu vực dịch vụ du lịch phát triển nhanh đã trở thành ngành kinh tế chủ lực của thành phố, khu vực công nghiệp xây dựng có sự tăng trưởng nhất định, khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản tiếp tục có bước phát triển bền vững theo hướng ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ và tích hợp đa giá trị. Và đã hoàn thành quy hoạch cấp tỉnh và quy hoạch phân khu đô thị chức năng, tạo tiền đề quan trọng cho công tác đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Cảng Liên Chiểu, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, xã hội hóa đầu tư Cảng hàng không Chu Lai, nâng cấp cải tạo các tuyến quốc lộ góp phần phát triển kinh tế xã hội, thay đổi diện mạo đô thị, công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, tài nguyên và môi trường được thực hiện quyết liệt, có nhiều chuyển biến rõ nét. Thực hiện tốt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đạt nhiều giải thưởng danh hiệu trên lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong nhiều năm liền.

Thành phố đã chủ động triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và có nhiều chính sách an sinh xã hội mang đậm tính nhân văn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại, hội nhập, hợp tác quốc tế, liên kết vùng được tăng cường góp phần tạo nên hình ảnh Đà Nẵng an bình, là điểm đến tin cậy an toàn của người dân, du khách và doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực trong bối cảnh có những biến động về cán bộ chủ chốt ở nửa đầu nhiệm kỳ, nhưng Ban chấp hành, Ban Thường vụ thành ủy đã giữ vững sự đoàn kết thống nhất, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc khẩn trương khắc phục những vi phạm, khuyết điểm theo các kết luận của các cơ quan Trung ương, công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh; Chú trọng củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; triển khai nhân rộng nhiều cách làm hay, mô hình dân vận khéo, hiệu quả thực chất; Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường.

Công tác cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật được đẩy mạnh. Đã chủ động thành lập các ban chỉ đạo, tổ công tác để lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tiến độ thực hiện các nhiệm vụ. Hoạt động HĐND các cấp theo đúng quy định pháp luật, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu được đề cao, công tác cán bộ dần đi vào nề nếp, cấp ủy thành phố luôn chủ động tổng kết Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và triển khai quyết liệt, hiệu quả các kết luận của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đưa vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 và đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất và sự ủng hộ cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ không ngừng được nâng cao.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực phấn đấu, những kết quả toàn diện mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Kính thưa Đại hội, bên cạnh những kết quả đã đạt được tôi cũng xin ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc cầu thị, thẳng thắn trong việc đánh giá những mặt còn hạn chế, tồn tại của thành phố như đã nêu trong báo cáo của các đồng chí, đó là:

- Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị vẫn còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thật sự chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong tổ chức thực hiện và trong kiểm tra giám sát.

- Một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng chưa đạt kế hoạch đề ra, quy mô kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; Công tác quản lý nhà nước trên các mặt, lĩnh vực như quy hoạch, đầu tư, đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng còn một số bất cập. Sự chênh lệch về đời sống kinh tế xã hội, văn hóa giữa thành thị và nông thôn nhất là với những địa bàn vùng núi hải đảo còn lớn.

- Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao; công tác xã hội hóa giáo dục còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc mua sắm cung ứng thuốc, thiết bị y tế của một số cơ sở y tế còn nhiều khó khăn, chậm được khắc phục; Tình trạng trật tự an toàn xã hội đảm bảo nhưng còn tiềm ẩn những nguy cơ phức tạp.

Tôi đề nghị với Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích thật kỹ, thật sâu hơn nữa những nguyên nhân để có những giải pháp, biện pháp khắc phục kịp thời và hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa Đại hội,

Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại đã tạo ra nhiều thời cơ thuận lợi và những khó khăn, thách thức lớn đan xen. Trong nước đang triển khai những quyết sách chiến lược mang tính cách mạng đang đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới cao hơn; Đồng thời, đây cũng là bước ngoặt, là vận hội mang tính lịch sử đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trước yêu cầu của tình hình mới, Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ thành phố đã xác định những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025-2030 tương đối toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng đã thể hiện được tư duy đổi mới, tầm nhìn phát triển và khát vọng vươn lên với quyết tâm chính trị rất cao của đảng bộ.

Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện thật hiệu quả, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; các kết luận, nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ phấn đấu để Đà Nẵng gia nhập nhóm các TP cạnh tranh toàn cầu và phải quyết tâm đưa Đà Nẵng thành Trung tâm khoa học công nghệ giao thương quốc tế, Trung tâm dịch vụ du lịch – Tài chính công nghệ với hạ tầng giao thông, hạ tầng số phát triển để có thể cạnh tranh với các thành phố lớn, hiện đại của khu vực và thế giới, xứng đáng là hạt nhân của khu vực, phát huy vai trò trụ cột là cực tăng trưởng có sức lan tỏa cao đến các địa phương trong vùng và cả nước. Và điều quan trọng nhất là chúng ta phải cụ thể hóa, hiện thực hóa thành công những định hướng, những con số trong Nghị quyết với 3 mục tiêu cốt lõi, cơ bản và xuyên suốt, đó là: Chúng ta phải ổn định, phát triển và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Tại cuộc làm việc cho ý kiến vào các Văn kiện và đề án nhân sự, công tác chuẩn bị Đại hội của Đà Nẵng, Tổ công tác của Bộ Chính trị cũng đã cơ bản thống nhất với các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp trong dự thảo Báo cáo chính trị của các đồng chí. Tôi đề nghị Đảng bộ TP Đà Nẵng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa một số nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, Đảng bộ TP cần quán triệt và xác định công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong đổi mới là mục tiêu, là nhiệm vụ then chốt của nhiệm kỳ; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của đảng với quyết tâm trong thực hiện hiệu quả và quyết tâm trong thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng và Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng có ý nghĩa quyết định; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo có sức chiến đấu của đảng bộ, của mỗi tổ chức đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh làm nòng cốt trong hệ thống chính trị gắn bó mật thiết với nhân dân.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín ngang tầm nghiệp vụ “dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám đột phá” vì lợi ích chung. Xây dựng tổ chức bộ máy và mỗi cán bộ thật sự là nền tảng vững chắc, tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và kịp thời xử lý nghiêm các bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Thứ ba, chủ động nghiên cứu các mô hình và động lực tăng trưởng mới. Phải lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng; bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 57. Phát huy hơn nữa các tiềm năng, lợi thế của thành phố; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; Chủ động đề xuất áp dụng các cơ chế, chính sách về nghiên cứu phát triển thử nghiệm, có kiểm soát trong đầu tư phát triển khoa học công nghệ, thu hút đầu tư những ngành, những lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số. Khẩn trương hoàn thiện, đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông – nhất là hạ tầng giao thông vùng và hạ tầng giao thông đường sắt đô thị. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân tạo lập môi trường thông thoáng, thuận lợi nhất để thu hút khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đẩy mạnh đầu tư, đổi mới sáng tạo, tham gia các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển của thành phố.

Thứ tư, cần đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giữ gìn và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của quê hương xứ Quảng; khơi dậy lòng tự hào về truyền thống yêu nước và cách mạng trung dũng, kiên cường truyền thống lịch sử văn hóa; khơi dậy khát vọng và phát huy mạnh mẽ hơn nữa nội lực trong mỗi người dân vùng đất xứ Quảng anh hùng. Đổi mới sáng tạo dám nghĩ, dám làm, dám đột phá trong xây dựng và kiến thiết thành phố. Cùng với sự phát triển kinh tế, thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các biện pháp giảm nghèo bền vững, đảm bảo công bằng xã hội, tạo việc làm, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, quan tâm phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, khám và chữa bệnh cho nhân dân.

Thứ năm, tăng cường đảm bảo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc. Chú trọng công tác nắm tình hình, dự báo đánh giá đúng tình hình, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý hiệu quả các yếu tố ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh nông thôn ngay từ cơ sở. Phát hiện và xử lý kịp thời các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại tố cáo, không để phát sinh khiếu nại kéo dài, khiếu kiện đông người vượt cấp, hình thành các điểm nóng.

Kính thưa Đại hội,

Công việc đầu tiên cần làm ngay sau Đại hội của chúng ta là phải tổ chức triển khai hiệu quả chương trình hành động, kịp thời đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Và Đại hội của chúng ta chỉ thực sự thành công khi những mục tiêu, chỉ tiêu đề ra đã được thực hiện thắng lợi.

Tôi cũng đề nghị các đồng chí tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền sau Đại hội để toàn bộ Đảng bộ thành phố, các cấp chính quyền và nhân dân thành phố nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn về kết quả Đại hội để cùng nỗ lực, phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội.

Kính thưa Đại hội, với truyền thống lịch sử vẻ vang của vùng đất giàu truyền thống cách mạng anh hùng, với những thành tựu to lớn đã đạt được cùng với những khát vọng phát triển, quyết tâm mới, khí thế mới, tôi tin tưởng sâu sắc rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất đã đề ra.

Một lần nữa tôi xin kính chúc toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.