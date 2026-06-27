Tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra vào khoảng 10h12 sáng 26/6 trên một tuyến đường liên xã thuộc tỉnh Thái Nguyên và được camera hành trình của xe tải ghi lại.

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Theo hình ảnh trong video, chiếc xe tải gắn camera đang lưu thông với tốc độ ổn định trên đoạn đường hai chiều. Khi đến khu vực giao cắt với đường nhánh, một chiếc xe bán tải tải hiệu Ford Ranger đi ngược chiều bất ngờ lao sang đường để rẽ trái.

Đáng chú ý, tài xế xe bán tải sang đường gần như không chờ khoảng trống an toàn mà cắt ngang toàn bộ phần đường của xe đang đi thẳng. Phát hiện tình huống, người điều khiển xe tải có gắn camera lập tức đạp phanh khẩn cấp.

Tiếng lốp xe ma sát mạnh với mặt đường kéo dài, chiếc xe chúi về phía trước trước khi dừng lại sát sườn xe bán tải. May mắn, vụ việc không dẫn đến va chạm và cũng không ghi nhận thiệt hại về người hay phương tiện.

Chiếc xe bán tải hiệu Ford Ranger rẽ trái kiểu "cướp đường". Ảnh cắt từ clip

Đoạn video sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến. Phần lớn cho rằng tài xế xe bán tải Ranger sang đường đã xử lý quá "non" và chủ quan, đặt chính mình và các phương tiện khác vào tình huống nguy hiểm. Số ít cho rằng chiếc xe tải có gắn camera hành trình cũng đã đi khá nhanh, nhất là ở đoạn đường cong và có nhiều lối rẽ.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện khi chuyển hướng hoặc sang đường phải quan sát, nhường đường cho các phương tiện đang lưu thông trên phần đường ưu tiên và chỉ được thực hiện khi bảo đảm an toàn.

Theo khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với hành vi điều khiển ô tô chuyển hướng không nhường đường cho: các xe đi ngược chiều; người đi bộ, xe thô sơ đang qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ...

Còn theo khoản 10 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, việc chuyển hướng không đúng quy định gây tai nạn giao thông bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Theo các chuyên gia lái xe an toàn, khi sang đường hoặc rẽ trái, tài xế cần giảm tốc độ tối để quan sát cả hai chiều, chỉ di chuyển khi chắc chắn các xe đang lưu thông có đủ khoảng cách để xử lý bình thường. Việc cố "tranh thủ" vài giây để cắt đầu xe khác có thể dẫn đến những vụ va chạm đặc biệt nghiêm trọng.

Đối với các tài xế đang lưu thông trên đường, đặc biệt khi điều khiển xe tải hoặc xe khách, cần luôn duy trì khoảng cách an toàn và giảm tốc khi đi qua các đoạn đường cong, nút giao, đường nhánh hoặc khu dân cư. Đây là những khu vực thường xuyên xuất hiện các tình huống phương tiện bất ngờ sang đường hoặc nhập làn.

Nguồn video: Anh Tuan/Oto+

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