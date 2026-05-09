Đoàn công tác đã kiểm tra thực địa công tác quản lý vận hành, khai thác, thẻ vé liên thông tuyến đường sắt đô thị số 3.1 đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy và tiến độ thi công ga ngầm S12 thuộc dự án metro Nhổn - ga Hà Nội.

Theo báo cáo của Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội, đơn vị đang vận hành hai tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến số 3 đoạn Nhổn - Cầu Giấy.

Tuyến Cát Linh - Hà Đông vận hành thương mại từ ngày 6/11/2021, dài 13,1km hoàn toàn trên cao, sử dụng 13 đoàn tàu với sức chứa tối đa 960 người mỗi đoàn.

Còn tuyến số 3 đoạn Nhổn - Ga Hà Nội dài 12,5km, gồm 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Đoạn trên cao dài 8,5km từ Nhổn đến Cầu Giấy được đưa vào khai thác từ ngày 8/8/2024 với 10 đoàn tàu, sức chứa tối đa 946 người mỗi đoàn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác trải nghiệm hệ thống kiểm soát vé điện tử metro Nhổn - Cầu Giấy. Ảnh: Lê Hải

Tính đến hết ngày 30/4 vừa qua, hai tuyến metro đã thực hiện hơn 493.000 lượt tàu, vận chuyển trên 62,2 triệu lượt hành khách, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong vận hành. Riêng 4 tháng đầu năm, lượng khách đạt gần 6,6 triệu lượt, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu vé đạt hơn 49,7 tỷ đồng, tăng 28%.

Đoàn công tác trực tiếp trải nghiệm hệ thống kiểm soát vé điện tử ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến Nhổn - Cầu Giấy.

Đến ngày 21/3, 100% hành khách trên các tuyến đường sắt đô thị đã có thể sử dụng giải pháp này. Hiện đã có gần 8,6 triệu lượt hành khách sử dụng hệ thống mới, khoảng 70% hành khách dùng định danh điện tử và sinh trắc học.

Ngoài ra, hơn 50% hành khách mua vé lượt và 94% hành khách mua vé tháng đã thanh toán không dùng tiền mặt.

Hành khách có thể dùng ứng dụng Hanoi Metro để đặt hành trình liên thông kết hợp Metro và Be chỉ với một lần thanh toán. Dự kiến cuối tháng 6, thành phố sẽ thử nghiệm kết nối Metro với dịch vụ xe đạp, xe máy điện Trí Nam thông qua ứng dụng này.

Tháo gỡ khó khăn đoạn ngầm tuyến Nhổn - ga Hà Nội

Tại ga ngầm S12, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội cho biết phần ngầm của dự án gồm 4km hầm, 4 ga ngầm và một giếng thoát hiểm hiện đạt khoảng 79,3% tiến độ xây dựng.

Công tác khoan hầm bằng máy đào TBM đã hoàn thành. Đường hầm số 1 kết thúc khoan ngày 1/12/2025, còn đường hầm số 2 hoàn thành ngày 13/4/2026. Chủ đầu tư đang kiểm tra chất lượng, an toàn trước khi tháo dỡ TBM2.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra công tác tổ chức thi công tại ga ngầm S12. Ảnh: Lê Hải

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành lắp đặt hệ thống, thiết bị vào tháng 4/2027, vận hành thử và tích hợp hệ thống trong tháng 12/2027 trước khi đưa đoạn tuyến ngầm vào khai thác thương mại cuối năm 2027.

Sau khi kiểm tra thực địa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận nỗ lực của Hà Nội Metro và các đơn vị thi công, đồng thời yêu cầu đánh giá toàn diện hiệu quả vận hành để nghiên cứu mô hình quản lý đường sắt đô thị có năng lực tài chính và trình độ kỹ thuật đủ mạnh.

Đối với dự án đoạn ngầm tuyến Nhổn - ga Hà Nội, ông yêu cầu UBND TP Hà Nội cùng các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để chủ đầu tư và nhà thầu bảo đảm tiến độ hoàn thành theo cam kết vào cuối năm 2027.

Tại công trường ga S12, Bí thư Thành ủy đã thăm hỏi, tặng quà và động viên các kỹ sư, công nhân đang thi công ở tầng bản đáy nhà ga.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác của thành phố tiếp tục khảo sát thực địa một số công trình tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.