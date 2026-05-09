Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn thành phố.

Theo chỉ thị, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 cùng các nghị định, chỉ thị của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ liên quan.

Hà Nội yêu cầu phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chấp hành pháp luật về phòng chống tác hại của rượu, bia. Thành phố siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang khi tham gia giao thông.

Hà Nội sẽ xử lý nghiêm cán bộ vi phạm nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng. Ảnh: Đình Hiếu

Đáng chú ý, Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, không chấp hành hoặc không hợp tác với lực lượng chức năng. Chỉ thị cũng nêu rõ việc nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động trái quy định vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các xã, phường tham mưu UBND TP tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thi hành theo lĩnh vực thuộc ngành y tế quản lý. Sở Y tế làm đầu mối hướng dẫn chuyên môn các cơ quan, đơn vị thực hiện các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe.

Trong khi đó, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị chức năng tham mưu, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia, an toàn thực phẩm. Sở xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở không chấp hành hoặc cố tình vi phạm.

Cơ quan này cũng được giao nghiên cứu, hướng dẫn đối với cơ sở kinh doanh rượu phải chấp hành các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Hình thành thói quen không uống rượu, bia trong giờ nghỉ trưa ngày làm việc

Sở Văn hóa và Thể thao được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; lồng ghép thực hiện Quy tắc ứng xử của thành phố, đặc biệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thành phố nhấn mạnh việc tuyên truyền, vận động hình thành thói quen không sử dụng đồ uống có cồn trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của ngày làm việc nhằm xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường phổ biến pháp luật về phòng chống tác hại của rượu, bia phù hợp từng cấp học, độ tuổi; lồng ghép nội dung giáo dục trong hoạt động chính khóa, ngoại khóa và kỹ năng sống.

Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, điểm bán lẻ và điểm tiêu thụ rượu, bia có nguy cơ phát sinh vi phạm; phối hợp với công an, quản lý thị trường, y tế tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất.

Thành phố đặc biệt lưu ý xử lý nghiêm các hành vi bán rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi; kinh doanh không đúng quy định; vi phạm về địa điểm, đối tượng, điều kiện bán, cung cấp và tiêu thụ rượu, bia.

Theo chỉ thị, các địa phương phải kịp thời chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các điểm vi phạm kéo dài, tái phạm hoặc gây bức xúc trong dư luận. Trường hợp buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để phát sinh vi phạm phức tạp sẽ bị xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu.

