Gia đình có 70m2 đất ở bị thu hồi để làm đường, trong khi diện tích đất tối thiểu tại địa phương là 80m2. Nếu tiền bồi thường không đủ mua suất tái định cư tối thiểu, người dân có được Nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch hay phải trả thêm tiền?

Một công dân phản ánh, gia đình dự kiến bị Nhà nước thu hồi 70m2 đất ở để làm đường. Trong khi đó, diện tích đất ở tối thiểu tại địa phương là 80m2 và suất đất tái định cư mà gia đình dự kiến được bố trí cũng có diện tích 80m2.

Vấn đề khiến gia đình băn khoăn là giá trị bồi thường đối với 70m2 đất bị thu hồi có thể thấp hơn giá trị suất đất tái định cư 80m2 được bố trí.

Người dân đặt câu hỏi: Nếu tiền bồi thường về đất không đủ giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì người đủ điều kiện có được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ phần còn thiếu để nhận suất tái định cư này, hay vẫn phải tự nộp tiền chênh lệch?

Quy định trên được áp dụng thống nhất trên cả nước hay phụ thuộc vào quyết định của từng địa phương? Với trường hợp gia đình bị thu hồi 70m2 đất ở, được bố trí 80m2 đất tái định cư và giá trị bồi thường thấp hơn giá trị suất đất được giao, người dân có phải nộp thêm phần chênh lệch?

Người có đất ở bị thu hồi để làm đường, phải di chuyển chỗ ở được bố trí tái định cư theo quy định. Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề trên, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dẫn lại quy định tại khoản 8 Điều 111 Luật Đất đai 2024 về việc hỗ trợ người có đất ở bị thu hồi, phải di chuyển chỗ ở nhưng tiền bồi thường về đất ở không đủ so với giá trị một suất tái định cư tối thiểu.

Theo đó, trường hợp người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở và được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư nhưng tiền bồi thường về đất ở không đủ so với giá trị của một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để được giao một suất tái định cư tối thiểu.

Như vậy, nếu gia đình đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trên và suất đất 80m2 được bố trí đúng là suất tái định cư tối thiểu theo quy định của địa phương, thì thuộc trường hợp được xem xét hỗ trợ phần tiền còn thiếu để đủ giá trị suất tái định cư tối thiểu.

Xác định suất tái định cư tối thiểu

Về cách xác định suất tái định cư tối thiểu, Điều 24 Nghị định 88/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 226/2025/NĐ-CP, quy định suất tái định cư tối thiểu có thể được xác định bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng tiền, phù hợp với việc lựa chọn của người được bố trí tái định cư.

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, diện tích đất tái định cư không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh. Nếu được quy định bằng nhà ở, diện tích nhà ở cũng phải đáp ứng diện tích căn hộ tối thiểu theo pháp luật về nhà ở.

Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền, khoản tiền này phải tương đương với giá trị một suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở hoặc nhà ở tại nơi bố trí tái định cư.

Căn cứ các nguyên tắc trên và tình hình thực tế tại địa phương, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quy định suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở hoặc bằng tiền.

Ngoài quy định về suất tái định cư tối thiểu, Cục Quản lý đất đai cũng dẫn các quy định liên quan đến việc bố trí tái định cư tại Điều 24 Nghị định 88/2024.

Theo đó, đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có thể thực hiện các dự án tái định cư hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội để bố trí cho người dân thuộc diện được tái định cư.

Địa điểm tái định cư được ưu tiên bố trí tại địa bàn cấp xã nơi có đất bị thu hồi. Trường hợp địa phương này không có đất để bố trí, người dân có thể được bố trí tại địa bàn cấp xã khác có điều kiện tương đương.

Đáng chú ý, pháp luật còn quy định trường hợp người dân có đất ở bị thu hồi để thực hiện các dự án quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và có nhu cầu tái định cư tại chỗ.

Nếu phần đất ở nằm trong thửa đất có nhà ở bị thu hồi, người dân có thể được xem xét bố trí tái định cư bằng cách chuyển mục đích sử dụng phần đất nông nghiệp còn lại trong thửa đất sang đất ở, trong hạn mức giao đất ở theo quy định.

Trường hợp người có đất thu hồi đồng ý với phương án bồi thường về đất nông nghiệp đối với phần diện tích bị thu hồi, việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở để tái định cư tại chỗ được miễn tiền sử dụng đất bằng diện tích đất ở đã bị thu hồi.

Cục Quản lý đất đai cho biết đây là vụ việc cụ thể, đề nghị công dân nghiên cứu các quy định và liên hệ cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn.