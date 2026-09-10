Một công dân phản ánh gia đình có 34m2 đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và đã xây dựng nhà ở cấp IV trên đất.

Thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng để mở rộng quốc lộ, toàn bộ diện tích đất của gia đình bị thu hồi.

Theo người dân, căn cứ khoản 8 Điều 111 Luật Đất đai 2024, để được hỗ trợ cần có đất ở bị thu hồi, phải di chuyển chỗ ở, được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư và số tiền bồi thường về đất ở thấp hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu.

Theo công dân, tại địa phương nơi có đất thu hồi, diện tích một suất tái định cư tối thiểu hiện được quy định là 80m2.

Công dân thắc mắc, trong trường hợp giá trị quyền sử dụng đất của gia đình nhỏ hơn giá trị của một suất tái định cư tối thiểu thì có được Nhà nước hỗ trợ phần tiền còn lại theo quy định trên hay không?

Việc bồi thường đối với trường hợp thu hồi hết đất ở quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định số 88/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 226/2025 của Chính phủ): Ảnh minh họa: Hồng Khanh

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn khoản 8 Điều 111 Luật Đất đai 2024.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khoản 8 Điều 111 Luật Đất đai 2024 quy định: người có đất ở bị thu hồi, phải di chuyển chỗ ở và được bồi thường bằng giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư nhưng tiền bồi thường về đất ở không đủ so với giá trị một suất tái định cư tối thiểu thì được Nhà nước hỗ trợ tiền đủ để được giao một suất tái định cư tối thiểu.

Về trường hợp thu hồi hết đất ở, Bộ dẫn quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Nghị định 88/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 226/2025 của Chính phủ).

Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở, đủ điều kiện được bồi thường về đất, sẽ được xem xét theo quy định.

Cụ thể, trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại của thửa đất sau khi thu hồi nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trên địa bàn cấp xã - nơi có đất thu hồi - thì được bồi thường bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tái định cư.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị công dân nghiên cứu các quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.