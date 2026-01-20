Thưa ông, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng có ý nghĩa như thế nào đối với định hướng phát triển của các địa phương, trong đó có tỉnh Đắk Lắk?

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước ta trong giai đoạn phát triển mới.

Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đất nước chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng sau 40 năm đổi mới, đồng thời đang đứng trước những thời cơ, vận hội và thách thức đan xen của quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Báo Đắk Lắk điện tử

Điểm rất quan trọng của Đại hội 14 là tiếp tục hoàn thiện tầm nhìn chiến lược, xác định rõ các định hướng lớn, các quyết sách quan trọng, các mục tiêu trọng tâm và giải pháp chủ yếu để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước - kỷ nguyên phát triển cao hơn, bền vững hơn.

Đại hội nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, phương thức lãnh đạo và năng lực tổ chức thực hiện; hành động quyết liệt, mạnh mẽ, đột phá, bảo đảm các quan điểm, chủ trương của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, mang lại kết quả cụ thể, thực chất.

Đối với các địa phương, trong đó có tỉnh Đắk Lắk, Đại hội 14 không chỉ mang ý nghĩa định hướng chiến lược, vạch ra những định hướng phát triển mang tính hành động cao trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến 2045 mà còn đặt ra yêu cầu rất cụ thể đối với nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và năng lực thực thi của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp.

Với quyết tâm chính trị cao nhất, Tỉnh ủy Đắk Lắk xác định rõ trách nhiệm trong việc kịp thời quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế của địa phương; lấy chất lượng, hiệu quả và tính bền vững làm thước đo chủ yếu, qua đó tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của tỉnh nhà trong giai đoạn tới.

Từ tinh thần Đại hội 14, ông có những định hướng lớn nào cần được quán triệt để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh?

Từ tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, yêu cầu quan trọng hàng đầu là tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Dự thảo văn kiện Đại hội 14 đã nêu nhiều định hướng quan trọng để phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Trước hết là thống nhất định hướng về mục tiêu phát triển, xây dựng nền kinh tế hiện đại, bền vững hướng đến mục tiêu đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế Dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng. Ảnh: Hà My

Định hướng lớn khác là Đại hội 14 đặt ra yêu cầu rất rõ về đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kiến tạo hệ sinh thái phát triển mới bền vững hơn, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính; tăng cường đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó là xác lập mô hình tăng trưởng mới, thích ứng với các chuyển đổi lớn của thế giới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi nguồn nhân lực; đề cao phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, coi ba trụ cột này là trung tâm phát triển.

Đại hội cũng khẳng định văn hóa, di sản và bản sắc dân tộc là nền tảng tinh thần, là sức mạnh mềm của Việt Nam, cùng với đó là tiếp tục cải thiện chất lượng cuộc sống, công bằng xã hội, phát triển con người toàn diện.

Một quan điểm và định hướng lớn khác là quán triệt sâu sắc “Dân là gốc”. Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân, hướng tới không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Một buôn làng ở tỉnh Đắk Lắk

Đại hội cũng nhấn mạnh đến việc đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đây là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành và tạo chuyển biến thực chất trong toàn hệ thống chính trị, từ Trung ương đến cơ sở. Cùng với đó là yêu cầu tiếp tục giữ gìn và phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, khơi dậy khát vọng vươn lên trong mỗi người dân. Đây chính là nền tảng quan trọng để tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

8 nhiệm vụ trọng tâm của Đắk Lắk

Đối với tỉnh Đắk Lắk, ông có thể cho biết những trọng tâm mà tỉnh sẽ tập trung trong thời gian tới để vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vừa gìn giữ các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương?

Trên cơ sở định hướng từ dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.

Trên cơ sở đó, tỉnh đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá để triển khai thực hiện với quan điểm xuyên suốt là không làm dàn trải, không chạy theo số lượng mà tập trung vào những lĩnh vực then chốt, có tác động lan tỏa lớn, làm đến nơi đến chốn để tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển; đồng thời gắn chặt phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường sinh thái và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Tỉnh đã xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh: tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tập trung hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; tập trung huy động các nguồn lực để đảm bảo tăng trưởng liên tục 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030 như là cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực trọng điểm trên địa bàn, trong đó có các dự án tạo động lực lớn như cảng Bãi Gốc, khu công nghiệp Hòa Tâm, nhà máy thép của Hòa Phát, các dự án đầu tư trên lĩnh vực năng lượng tái tạo, dự án tuyến giao thông cao tốc kết nối Buôn Ma Thuột và Tuy Hòa; các dự án đầu tư hạ tầng và logistics; các dự án chế biến sâu sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; các dự án du lịch chất lượng cao tại khu vực ven biển phía Đông của tỉnh và những dự án chăn nuôi quy mô lớn.

Tỉnh cũng sẽ tập trung triển khai hiệu quả 9 nghị quyết chiến lược của Trung ương, trong đó tập trung thực hiện Nghị quyết 57 về đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết 68 về phát triển khu vực kinh tế tư nhân, các Nghị quyết 70, 71, 72, 80 về lĩnh vực năng lượng, giáo dục, y tế, văn hóa.

Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh đặc biệt coi trọng phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số; xác định đầu tư cho giáo dục, y tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện môi trường sống là nhiệm vụ lâu dài, có ý nghĩa quyết định; gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Tỉnh nhất quán quan điểm xem văn hóa là hồn cốt của dân tộc và là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững.

Việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Tây Nguyên và văn hóa vùng biển miền Trung được xác định là lợi thế riêng có, gắn chặt với xây dựng con người Đắk Lắk phát triển toàn diện.

Nhân dịp toàn Đảng, toàn dân hướng về Đại hội 14, ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong chặng đường phát triển sắp tới?

Nhân dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, tôi muốn gửi tới cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk thông điệp về kiên định niềm tin, về sự đoàn kết, khát vọng phát triển và quyết tâm hành động.

Cùng với cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đứng trước thời cơ, vận hội lớn, nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức. Để hiện thực hóa khát vọng phát triển, tôi kêu gọi các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; chung sức, đồng lòng, chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ tư duy, hành động quyết liệt hiệu quả; tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy cao độ tiềm năng lợi thế của tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trong kỷ nguyên mới.