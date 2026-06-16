Tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam chiều 16/6, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026 có khoảng 38.000 tin, bài về địa phương được đăng tải trên các phương tiện truyền thông.

Tỉnh ứng dụng công nghệ quét tự động từ khóa "Phú Thọ" trên không gian mạng. Các thông tin tích cực hoặc phản ánh bất cập đều được hệ thống phân loại và chuyển tới lãnh đạo tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Đức Hoàng

Theo ông Phạm Đại Dương, khi xuất hiện thông tin tiêu cực, Văn phòng Tỉnh ủy sẽ yêu cầu đơn vị liên quan báo cáo, giải trình và xử lý.

"Cán bộ thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ thì không có gì phải e ngại. Quan điểm của tỉnh là công khai, minh bạch", Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ nói.

Phú Thọ đang quản lý các chỉ tiêu kinh tế - xã hội bằng dữ liệu thời gian thực, đồng thời vận hành hệ thống quét thông tin trên không gian mạng để hỗ trợ công tác điều hành.

Hệ thống quản lý nhiều lĩnh vực như tiến độ thực hiện các nghị quyết, môi trường đầu tư kinh doanh, nhiệm vụ chính trị của các cơ quan và dữ liệu về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Dương dẫn ví dụ, chỉ tiêu khám sức khỏe toàn dân hiện đạt 67,7%. Từ trung tâm điều hành, lãnh đạo có thể truy xuất số liệu tới từng trạm y tế xã để chỉ đạo kịp thời thay vì chờ báo cáo tổng hợp.

Hệ thống được kết nối từ cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc tới cấp xã, phường.

Áp dụng KPI và OKR vào điều hành

Song song với chuyển đổi số, Phú Thọ áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại như KPI và OKR.

Theo ông Dương, mọi nhiệm vụ đều được giao theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền. Các dự án cũng được đánh giá dựa trên hiệu quả thực chất, thay vì chỉ dựa vào tiến độ triển khai.

Song song với chuyển đổi số, tỉnh Phú Thọ đang đưa vào áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại. Ảnh: Đức Hoàng

Ông Phạm Đại Dương lấy ví dụ, một tuyến đường không chỉ được đánh giá qua tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mà còn phải xác định được giá trị mang lại cho phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, những đổi mới trong công tác quản trị đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 10,52%, đứng thứ 4 cả nước và dẫn đầu khu vực trung du, miền núi phía Bắc.

Trong quý 1, kinh tế Phú Thọ tăng trưởng 9,15%; kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm đứng thứ ba cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cũng nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước.