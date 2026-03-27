Chiều 27/3, HĐND tỉnh Phú Thọ tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031; quyết định thành lập các ban của HĐND tỉnh; bầu chức vụ trưởng các ban của HĐND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chúc mừng Chủ tịch UBND tỉnh và các ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: TH

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ đã tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu ủy viên UBND tỉnh.

Ông Trần Duy Đông - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% phiếu tán thành.

7 Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ gồm các ông Phan Trọng Tấn, Vũ Việt Văn, Quách Tất Liêm, Đinh Công Sứ, Nguyễn Huy Ngọc, Nguyễn Khắc Hiếu và bà Phùng Thị Kim Nga.

Cũng tại kỳ họp, ông Bùi Đức Hinh - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 19 - được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% phiếu tán thành. Các Phó chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ gồm: ông Nguyễn Trung Kiên, bà Nguyễn Thị Cẩm Phương, bà Nguyễn Thị Hồng Lâm.