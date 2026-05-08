Khoảng 7h sáng nay (8/5), cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự phường Phước Thắng phát hiện một vệt dầu nhớt loang rộng chảy ra từ một xe tải lưu thông qua đường 30/4, đoạn trước trụ sở Đảng ủy phường.

Thời điểm xảy ra sự việc đúng vào giờ cao điểm buổi sáng, lượng phương tiện qua lại đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng dân quân đã nhanh chóng mang cát rải lên mặt đường nhằm hạn chế trơn trượt; đồng thời, tổ chức thu dọn và phối hợp điều tiết giao thông, nhắc nhở người dân di chuyển cẩn thận khi qua khu vực.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường, trực tiếp cùng lực lượng dân quân xử lý vệt dầu loang.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng cùng lực lượng dân quân thu dọn vệt dầu loang trên đường 30/4. Ảnh: Mai Thắng

Theo người dân địa phương, thời gian qua ông Nguyễn Tấn Bản thường xuyên tham gia các hoạt động cùng lực lượng chức năng và người dân, như dọn rác tại nhiều khu vực, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị và nâng cao ý thức cộng đồng.

Trung tá Đoàn Văn Nhất, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự phường Phước Thắng, cho biết đơn vị luôn duy trì lực lượng trực, chủ động nắm tình hình tại các tuyến đường đông phương tiện để kịp thời xử lý các sự cố ảnh hưởng đến an toàn giao thông và trật tự đô thị.

“Theo tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy phường, cán bộ, chiến sĩ phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần dân và hỗ trợ người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực”, Trung tá Nhất chia sẻ.