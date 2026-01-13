Dự án tuyến đường nối từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng (thuộc Vành đai 2,5) có chiều dài khoảng 420m đã triển khai nhiều năm nhưng chưa thể hoàn thiện do vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Được biết, tính đến cuối năm 2025, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 334/338 trường hợp, với tổng diện tích thu hồi gần 19.000m².

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, chính quyền phường Cầu Giấy dự kiến cưỡng chế các hộ dân chậm bàn giao mặt bằng trong quý I/2026. Trước thông tin trên, nhiều hộ dân sinh sống trong khu vực giải phóng mặt bằng đã khẩn trương thu dọn nhà cửa, đồ đạc để rời đi.

Anh Hưng, một người dân khu vực cho biết, con ngõ nhà anh những năm gần đây hễ mưa lớn là nước ngập vào tận trong nhà, dọn dẹp rất vất vả. Khi nghe thông tin nơi này sẽ được giải phóng mặt bằng để làm đường vành đai 2,5, gia đình anh hoàn toàn đồng ý với chính sách đền bù của Nhà nước.

Gia đình anh đã ký cam kết bàn giao, bốc thăm vị trí căn hộ tái định cư và những ngày gần đây đang tất bật đóng gói đồ đạc để chuẩn bị chuyển đi.

Lý giải việc không chuyển đi sớm hơn, anh Hưng cho biết: "Tòa nhà tái định cư nằm trên phố Duy Tân chưa hoàn thiện, trước mắt, gia đình tôi cần thời gian tìm phòng trọ để ở tạm nên chậm bàn giao".

Trong ngõ 201 và 165 Cầu Giấy, vật dụng, đồ bỏ lại của các gia đình để ngổn ngang giữa lối đi. Nhiều ngôi nhà ở đây đã được dọn dẹp xong, không còn người sinh sống, chỉ chờ dỡ bỏ.

Anh Nguyễn Tú, công nhân tháo dỡ, cho biết đã làm việc liên tục tại khu vực bàn giao mặt bằng đường vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy suốt cả tháng qua. "Với tốc độ này, tôi nghĩ mặt bằng khu vực sẽ sớm được giải phóng", anh nói.

Vừa qua, UBND phường Cầu Giấy đã ra thông báo yêu cầu các tổ chức, cá nhân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, ký bàn giao đất, thực hiện ngay việc tháo dỡ, di chuyển và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để phục vụ thi công dự án đường vành đai 2,5 theo quy định.

Đoạn cuối tuyến đường tiếp giáp khu đô thị mới Dịch Vọng đã có mặt bằng, hiện là nơi trông giữ xe.

Khu vực dự án