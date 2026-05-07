Thông tin trên được Trung tá Hồ Đức Thiện - Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TPHCM) cho biết tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội diễn ra chiều nay (7/5).

Theo Trung tá Thiện, kể từ ngày phát lệnh ra quân lập lại trật tự vỉa hè (16/1), lực lượng công an duy trì tuần tra hằng ngày, kết hợp tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm. Đến nay, toàn thành phố đã tổ chức hơn 24.000 lượt tuần tra.

Về mức độ chuyển biến, khoảng 70% tuyến đường và địa điểm từng phức tạp về trật tự công cộng đã được chấn chỉnh, số chợ tự phát giảm đến 50%.

Đáng chú ý, các khu vực bệnh viện, trường học vốn là "điểm nóng" tập trung hàng rong và lấn chiếm vỉa hè đã có chuyển biến tích cực.

Trung tá Thiện nhấn mạnh công tác chống tái lấn chiếm là thách thức trọng tâm trong thời gian tới. Do đó, Công an TPHCM đã đưa ra 4 nhóm giải pháp chính.

Thứ nhất là phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu UBND TP ban hành chính sách hỗ trợ các hộ kinh doanh nghèo, hoàn cảnh khó khăn đang mưu sinh trên vỉa hè.

Hiện nay, UBND TP đã có quyết định về thu phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè. Đây được xem là giải pháp căn cơ vừa quản lý trật tự, vừa tạo điều kiện kinh doanh hợp pháp cho người dân.

Thứ hai, TPHCM cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Hệ thống camera giám sát đang được triển khai toàn thành phố để phát hiện vi phạm kịp thời.

Ngoài ra, Công an TP sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai ứng dụng di động để người dân phản ánh trực tiếp các hành vi vi phạm trật tự đô thị.

Thứ ba là quy trách nhiệm người đứng đầu. Trưởng Công an phường, xã nào để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm thường xuyên mà không xử lý kịp thời sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công an TP.

Thứ tư là duy trì công tác tuyên truyền xuyên suốt, giúp người dân nhận thức việc trả lại vỉa hè không chỉ vì mỹ quan đô thị mà còn vì sự an toàn của chính họ khi tham gia giao thông.

Công an TPHCM khẳng định sẽ không triển khai theo kiểu "chiến dịch" theo mùa lễ, Tết như trước mà duy trì thường xuyên, liên tục hằng ngày, tập trung vào các khung giờ cao điểm và ban đêm; xem đây là nhiệm vụ thường trực, lâu dài trong xây dựng đô thị văn minh, kỷ cương.

Đầu năm 2026, Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an TPHCM đã tham mưu cho Thành ủy ban hành Chỉ thị 09 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý trật tự đô thị, đồng thời tham mưu cho UBND TP ban hành Kế hoạch số 53 về triển khai các giải pháp xây dựng phường, xã đạt chuẩn văn minh đô thị. Trên cơ sở đó, Công an TPHCM chủ động ban hành Kế hoạch số 76 mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; đồng thời chọn 5 địa bàn thí điểm gồm: đặc khu Côn Đảo, xã Thạnh An, phường Cầu Ông Lãnh, phường Hiệp Bình Dương và phường Phú Hòa. Tính đến nay, đã có 168 Đảng ủy và UBND cấp xã ban hành văn bản chỉ đạo triển khai theo Chỉ thị 09 và Kế hoạch 53.