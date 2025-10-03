- Kính thưa đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương!

- Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn; các đồng chí lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ!

- Kính thưa các đồng chí đại biểu và các vị khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Trong bầu không khí thi đua hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sau thời gian chuẩn bị tích cực, chu đáo; được sự nhất trí của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, hôm nay, Đảng bộ tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là kỳ Đại hội đặc biệt - Đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất hai Đảng bộ Bình Định và Gia Lai trước đây, mở ra giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn, khát vọng và trách nhiệm cao hơn.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Sự hiện diện của đồng chí là nguồn cổ vũ to lớn đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn; nhiệt liệt chào mừng đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí nguyên lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ.

Đặc biệt, Đại hội nhiệt liệt chào mừng 450 đại biểu ưu tú, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết của trên 147.000 đảng viên thuộc 139 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh về dự Đại hội.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương đến dự và đưa tin về Đại hội.

Sự có mặt của các đồng chí đại biểu, các vị khách quý đã mang đến cho Đại hội những tình cảm thắm thiết, sự cổ vũ, động viên lớn lao để Đại hội hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Một lần nữa Đại hội xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Thưa Đại hội!

Trong giờ phút trang trọng này, với niềm tự hào và kính yêu vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta di sản vô cùng quý giá là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với Chủ nghĩa Mác - Lênin hợp thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng, của cách mạng Việt Nam. Chúng ta tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà qua các thời kỳ đã cống hiến, hy sinh, vun đắp cho sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của quê hương.

Đại hội chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, ủng hộ, giúp đỡ để Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Gia Lai vượt qua khó khăn, thách thức, vững bước đi lên cùng đất nước.

Thưa Đại hội!

Thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong những tháng qua, các cấp ủy trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở thành công tốt đẹp. Đồng thời, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất công phu, bài bản; các dự thảo văn kiện - nhất là Báo cáo chính trị trình Đại hội - được tổ chức nghiên cứu, tọa đàm, lấy ý kiến rộng rãi; tiếp thu hàng nghìn lượt góp ý tâm huyết của các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên, doanh nhân và Nhân dân. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, chúng ta đã nhận được sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo chặt chẽ và những ý kiến đóng góp hết sức quan trọng vào Báo cáo chính trị của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương.

Đại hội trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh trong quá trình chuẩn bị Đại hội.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dù bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương; sự đoàn kết, nỗ lực của hai Đảng bộ và Nhân dân hai tỉnh trước đây, chúng ta đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng trên các lĩnh vực: cả về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; song bên cạnh đó vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại. Tại Đại hội này, chúng ta có trách nhiệm đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội giai đoạn 2020-2025, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá để đưa tỉnh nhà phát triển nhanh hơn, toàn diện và bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Từ việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết, Đại hội sẽ kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua; chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là những mặt yếu kém do chủ quan, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giúp cho Ban Chấp hành khóa mới tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo quy định tại Chỉ thị 45, Đại hội của chúng ta không tiến hành công tác nhân sự cấp ủy và không bầu đại biểu dự đại hội cấp trên; việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt của Tỉnh ủy nhiệm kỳ này và phân bổ, chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do Bộ Chính trị quyết định. Trong khuôn khổ Đại hội, chúng ta sẽ dành thời gian thỏa đáng để tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt chúng ta cần tập trung cao độ vào chất lượng văn kiện trình Đại hội để ngay sau Đại hội, toàn hệ thống chính trị thống nhất nhận thức và hành động, đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Thưa toàn thể Đại hội!

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai và Thường trực Tỉnh ủy Bình Định trước khi sáp nhập tỉnh, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo: “Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai phải thực sự là bước mở đầu cho một hành trình phát triển mới, với văn kiện có tầm nhìn chiến lược, phản ánh thực tiễn, có điểm nhấn, có đột phá”… Thấm nhuần những chỉ dẫn, kỳ vọng của Trung ương Đảng và của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại hội chúng ta quyết tâm làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đề ra những quyết sách đúng đắn, đột phá, khả thi nhất để biến những tiềm năng, lợi thế, truyền thống anh hùng cách mạng và khát vọng phát triển tỉnh nhà trở thành động lực bức phá, đưa Gia Lai vươn lên mạnh mẽ, đặt nền tảng vững chắc để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Toàn Đảng bộ, toàn quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đang phấn khởi theo dõi, kỳ vọng và hướng về Đại hội. Trên tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Tôi đề nghị từng đồng chí đại biểu phát huy tối đa trách nhiệm của người đảng viên, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, quyết định đúng đắn các vấn đề quan trọng tại Đại hội.

Với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và vào tương lai phát triển của tỉnh nhà, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi trân trọng tuyên bố: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ; huy động mọi nguồn lực xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”.

Một lần nữa, kính chúc đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!