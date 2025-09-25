Ngày 25/9, tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất với sự tham dự của 600 đại biểu là đại diện chiến sĩ thi đua toàn quốc, gương điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, các dân tộc và tôn giáo trên địa bàn.

Hơn 12.500 căn nhà tạm dột nát được xóa bỏ

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở Gia Lai có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào nổi bật như "Chung sức xây dựng nông thôn mới", "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" hay đợt cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc" đã tạo dấu ấn rõ nét, mang lại thay đổi thiết thực cho đời sống người dân.

Với những thành tích đó, Gia Lai vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Công tác khen thưởng cũng được thực hiện kịp thời, chặt chẽ. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình được ghi nhận, góp phần nhân rộng gương sáng, lan tỏa tinh thần thi đua sâu rộng trong cộng đồng.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Gia Lai

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định phong trào thi đua đã trở thành động lực quan trọng, đưa kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực: tăng trưởng ổn định; an sinh xã hội được cải thiện; hơn 12.500 căn nhà tạm, nhà dột nát được xóa bỏ; đời sống người dân ngày càng nâng cao.

"Đại hội lần này là dấu mốc quan trọng, khẳng định bước phát triển mới của phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Đồng thời, đại hội thể hiện quyết tâm triển khai hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, gần dân, sát dân, vì dân phục vụ, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: thi đua phải trở thành động lực trong mỗi người, từ suy nghĩ đến hành động hằng ngày" - ông Tuấn nói.

Kiên quyết chống bệnh thành tích

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng biểu dương những kết quả đã đạt được, đồng thời yêu cầu toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục phát huy đoàn kết, đổi mới sáng tạo, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị cụ thể.

Ông Hồ Quốc Dũng đề nghị kết hợp chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng theo tinh thần: "Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch".

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Gia Lai

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh: "Thi đua phải đi đôi với khen thưởng đúng người, đúng việc, công khai, minh bạch; chú trọng tập thể, cá nhân lao động trực tiếp. Đặc biệt, chúng ta cần kiên quyết đấu tranh, khắc phục biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích, nói nhiều làm ít".

Tại đại hội, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030 với chủ đề: "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Nhân dịp này, Gia Lai cũng biểu dương, khen thưởng 15 tập thể và 65 cá nhân tiêu biểu, đồng thời cử 34 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11.