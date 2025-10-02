Chiều 2/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030 đã tiến hành phiên trù bị do Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng chủ trì.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng. Ảnh: BTC

Tại phiên họp trù bị, Đại hội đã thống nhất bầu Đoàn chủ tịch gồm 18 đại biểu, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 7 đại biểu và Đoàn thư ký 3 đại biểu. Đồng thời, thông qua chương trình làm việc của phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất; thông qua quy chế làm việc, nội quy của Đại hội.

Phiên họp trù bị cũng chia 9 tổ để thảo luận, biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh, các đại biểu sẽ lấy phiếu tập trung về 33 chỉ tiêu gồm 10 chỉ tiêu kinh tế, 14 chỉ tiêu xã hội, 7 chỉ tiêu môi trường và 2 chỉ tiêu xây dựng Đảng.

Đại biểu biểu quyết các nội dung thông qua tại phiên họp trù bị. Ảnh: BTC

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão Bualoi (bão số 10).

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho biết, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng về người, tài sản và hạ tầng tại nhiều địa phương Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Trước đó, Gia Lai cũng đã trích ngân sách hỗ trợ 6 tỉ đồng để chia sẻ khó khăn với các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão gây ra.

Theo chương trình, phiên khai mạc Đại hội sẽ diễn ra vào sáng mai (3/10). Đại hội lần này không bầu cử cấp ủy khóa mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Tại phiên khai mạc, Đại hội sẽ công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.