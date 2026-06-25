Sáng 25/6, Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên dương các gia đình văn hóa tiêu biểu Thủ đô năm 2026. Năm nay, 126 gia đình được tuyên dương, khen thưởng vì có nhiều đóng góp trong xây dựng đời sống văn hóa và lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Trưởng Ban chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô nhấn mạnh gia đình luôn giữ vị trí đặc biệt, là nơi khởi nguồn của tình yêu thương, sự sẻ chia, lòng hiếu thảo. Đây cũng là môi trường hình thành nhân cách, gìn giữ và lưu truyền những giá trị văn hóa truyền thống.

Theo Bí thư Thành ủy, đối với xã hội, gia đình là nền tảng của sự phát triển bền vững; đối với dân tộc, gia đình là nơi bồi đắp bản sắc văn hóa qua nhiều thế hệ, góp phần vun đắp tinh thần đại đoàn kết và sức mạnh trường tồn của đất nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Trưởng Ban chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô. Ảnh: Viết Thành

Theo ông, 126 gia đình văn hóa tiêu biểu được tuyên dương là những tấm gương sáng đại diện cho hàng triệu gia đình Hà Nội. Ông biểu dương các gia đình được nhận bằng khen của thành phố, đồng thời gửi lời cảm ơn tới mỗi gia đình Thủ đô đã góp phần vun đắp những giá trị tốt đẹp của Hà Nội.

Quyết tâm để mỗi gia đình Thủ đô có cuộc sống ấm no

Theo Bí thư Thành ủy, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển.

Thành phố xác định đặt văn hóa ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, coi "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo" là giá trị cốt lõi, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm cho sự phát triển.

Hà Nội vinh danh 126 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho 126 xã, phường. Ảnh: Viết Thành

"Để mỗi gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phát triển toàn diện, cả hệ thống chính trị của thành phố đặt quyết tâm cao, nỗ lực từng ngày cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo thêm việc làm mới, nâng cao thu nhập", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Cùng với đó, thành phố đang tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn - gồm ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, ô nhiễm môi trường và an toàn thực phẩm - nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại, nhân văn và hạnh phúc cho người dân.

Trong điều kiện ngân sách cho phép, Hà Nội tiếp tục ưu tiên nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, từ ngày 1/7 tới đây, mỗi người dân Thủ đô sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần từ nguồn ngân sách thành phố. Học sinh tiểu học cũng được nâng mức hỗ trợ bữa ăn trưa nhằm bảo đảm dinh dưỡng và phát triển thể chất.

Bên cạnh đó, Hà Nội đang thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, đầu tư xây dựng thêm trường học, bệnh viện để người dân có cơ hội tiếp cận nhà ở phù hợp với thu nhập, giảm áp lực trường lớp, từng bước khắc phục tình trạng quá tải tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Thành phố cũng mở rộng các không gian sinh hoạt văn hóa cho người cao tuổi và khu vui chơi dành cho trẻ em, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình.

Đối với 126 gia đình văn hóa tiêu biểu được tuyên dương, Bí thư Thành ủy kỳ vọng các gia đình tiếp tục giữ gìn, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động tại địa phương, trở thành những "điểm sáng" trong cộng đồng dân cư.

Ông bày tỏ tin tưởng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng hành của mỗi gia đình và người dân, Hà Nội sẽ sớm hoàn thành các mục tiêu chiến lược, không chỉ là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước mà còn trở thành một môi trường sống lý tưởng, nơi mọi người dân đều được thụ hưởng những giá trị tốt đẹp nhất.