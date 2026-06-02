Phát biểu tại kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 3) HĐND TP Hà Nội khóa 17 ngày 2/6, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết Luật Thủ đô năm 2026 trao cho thành phố nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, tạo nền tảng để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại, phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Hà Nội phát triển đô thị theo TOD, khai thác không gian ngầm

Theo ông Trần Đức Thắng, nhiệm vụ quan trọng hiện nay là khẩn trương ban hành đồng bộ các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm sát thực tiễn, khả thi và tổ chức thực hiện hiệu quả để các cơ chế của Luật Thủ đô sớm phát huy tác dụng.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo rà soát kỹ tác động của từng chính sách, lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, cơ quan liên quan cùng người dân và doanh nghiệp. Những nội dung đã rõ, đã chín và có sự đồng thuận cao sẽ được triển khai ngay. Những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện nhưng phải có thời hạn cụ thể.

Nhấn mạnh yêu cầu đưa chính sách vào cuộc sống, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và tăng cường cơ chế giám sát trong quá trình thực hiện. Thành phố cũng sẽ tiếp tục cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch và thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, lãnh đạo Thành ủy yêu cầu ưu tiên nguồn lực cho các vấn đề dân sinh cấp bách ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống của người dân. Trong đó, Hà Nội sẽ tập trung nâng cao khả năng tiếp cận nhà ở, giáo dục, y tế, văn hóa và tiếp tục chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách.

Đối với lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ông Trần Đức Thắng cho rằng tri thức, dữ liệu số, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ là động lực chính cho tăng trưởng của Thủ đô trong thời gian tới. Vì vậy, thành phố cần mạnh dạn thí điểm các cơ chế mới, xây dựng môi trường thuận lợi cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và thúc đẩy liên kết giữa nghiên cứu với sản xuất.

Trong lĩnh vực quản lý, phát triển đô thị, Bí thư Thành ủy yêu cầu các chính sách phải được xây dựng trên cơ sở tiếp cận tổng thể, phù hợp với tầm nhìn dài hạn của Quy hoạch Thủ đô. Thành phố sẽ kiến tạo các không gian phát triển mới dựa trên các vùng động lực theo mô hình TOD (đô thị quanh điểm trung chuyển giao thông), đồng thời khai thác hiệu quả không gian mặt đất, không gian trên cao và không gian ngầm.

Hà Nội chạy đua với thời gian đưa Luật Thủ đô vào cuộc sống

Cùng quan điểm đẩy nhanh tiến độ triển khai Luật Thủ đô, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết cả hệ thống chính trị của thành phố đang "chạy đua với thời gian" để đưa luật sớm đi vào cuộc sống.

Theo bà Hà, áp lực hiện nay là rất lớn khi khối lượng công việc nhiều, yêu cầu đặt ra ngày càng cao. Tuy nhiên, tinh thần xuyên suốt là càng khẩn trương càng phải bảo đảm chất lượng, tính thực tiễn và hiệu quả của từng cơ chế, chính sách được ban hành.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cho biết một số nội dung trình tại kỳ họp lần này là những chính sách mới, khó và có tác động sâu rộng tới người dân, doanh nghiệp cũng như định hướng phát triển lâu dài của Thủ đô.

Trong số các chính sách đang được tiếp tục hoàn thiện có chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch; khuyến khích sử dụng giao thông công cộng; các giải pháp hạn chế phương tiện phát thải gây ô nhiễm môi trường; Đề án vùng phát thải thấp khu vực Vành đai 1; các chính sách về không gian tầm thấp và phát triển đô thị theo mô hình TOD.

Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, mỗi quyết sách được thông qua tại kỳ họp lần này không chỉ nhằm giải quyết yêu cầu trước mắt mà còn góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của Thủ đô. HĐND thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng UBND thành phố trong xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm tính khả thi khi triển khai, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Luật Thủ đô năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 tới. Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội yêu cầu ngay sau khi các nghị quyết được thông qua, các cơ quan liên quan phải bắt tay triển khai thực hiện ngay, không để xảy ra tình trạng luật đã có hiệu lực nhưng chậm ban hành văn bản hướng dẫn hoặc không đủ thời gian tổ chức thực hiện.