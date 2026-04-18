Chiều nay, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa tiến độ thi công tại các dự án: Đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục); hạng mục xây dựng tuyến thoát nước từ đường DT4 khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt; hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 và dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây thành phố, trọng tâm là Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và kênh La Khê.

Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục)

Dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) là dự án nhóm A, tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỷ đồng. Hiện trạng dự án hiện nay: đã giải phóng xong 153.341m² mặt bằng, liên quan 1.983 hộ dân tại các phường Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ và bàn giao toàn bộ cho Ban Quản lý dự án để thi công.

Tại dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh đây là trục “xương sống” giúp giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm, mở rộng không gian phát triển và kết nối các khu vực quan trọng của Thủ đô. Theo ông, mỗi ngày chậm tiến độ đồng nghĩa người dân phải tiếp tục chịu ùn tắc, ô nhiễm, thời gian đi lại kéo dài.

Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Quản lý dự án, các sở ngành và địa phương liên quan rà soát toàn bộ quá trình thi công, chỉ rõ từng điểm nghẽn, đề ra giải pháp xử lý dứt điểm với thời hạn cụ thể. Thành phố đặt mốc trước 2/9 hoàn thành toàn bộ nền đường và trước 31/12 hoàn thành hai cầu vượt trên tuyến.

Các chủ đầu tư, nhà thầu phải cam kết bằng văn bản tiến độ từng hạng mục, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp nhưng vẫn bảo đảm an toàn và chất lượng. Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, đơn vị nào năng lực yếu, thi công cầm chừng sẽ bị xem xét điều chuyển.

Bí thư Thành ủy Hà Nội kiểm tra tiến độ kênh dẫn nước La Khê.

Tại dự án tuyến thoát nước từ đường DT4 khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt, Bí thư Hà Nội đánh giá, đây là công trình đặc biệt quan trọng trong bối cảnh khu vực này đang phát triển nhanh với mật độ dân cư và công trình cao tầng lớn. Nếu dự án này chậm tiến độ, nguy cơ ngập úng sau mỗi trận mưa sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh.

Ông Trần Đức Thắng yêu cầu hoàn thành hạng mục kênh dẫn thoát nước trước 30/4 và hoàn thiện vỉa hè trước 15/5. Chủ đầu tư, đơn vị thi công, chính quyền phường phải coi việc hoàn thành tuyến thoát nước này là nhiệm vụ cấp bách, gắn trực tiếp với an sinh, với niềm tin của nhân dân.

Hoàn thành kênh dẫn trước 30/4 để bảo đảm tiêu thoát nước về trạm Yên Nghĩa

Kiểm tra hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh công trình không chỉ có vai trò thoát nước, giảm ngập cho khu vực phía Tây mà còn là không gian xanh, phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Dự án phải hoàn thành phần hồ trước 30/4 để vận hành chứa nước và hoàn thiện cảnh quan trước 30/6.

Thi công tại dự án kênh La Khê

Tại kênh La Khê, ông Trần Đức Thắng đánh giá đây vừa là tuyến thoát nước quan trọng, vừa phản ánh trực tiếp chất lượng môi trường sống của người dân. Địa phương và Ban Quản lý dự án báo cáo rõ các nguồn xả thải, tình trạng lấn chiếm, từ đó xây dựng kế hoạch xử lý triệt để.

Dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây, trọng tâm Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và kênh La Khê, có tổng mức đầu tư hơn 4.722 tỷ đồng. Khu đầu mối trạm bơm với 7 gói thầu đã vận hành, hiện tập trung triển khai 12 gói thầu trên tuyến kênh La Khê.





Các vi phạm phải được kiểm tra, lập hồ sơ và xử lý nghiêm, không để tình trạng “nhờn luật”.

Về tiến độ, ông Trần Đức Thắng đặt ra cụ thể tiến độ thi công kênh La Khê. Đối với các gói thầu thi công kênh dẫn nước, phải hoàn thành trước ngày 30/4 để bảo đảm việc tiêu thoát nước ổn định đến Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa. Trước ngày 30/6 phải hoàn thành phần hạng mục cảnh quan.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, việc hoàn thành đúng tiến độ các dự án không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là trách nhiệm chính trị, gắn trực tiếp với chất lượng sống và niềm tin của người dân đối với chính quyền.

Ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh: "Những tuyến đường vành đai, cây cầu vượt, hồ điều hòa, tuyến kênh chúng ta đang làm không phải chỉ để hoàn thành dự án, mà để đổi lấy những giờ đi lại bớt tắc, những khu phố bớt ngập, bầu không khí bớt ô nhiễm cho hàng triệu người dân Thủ đô".