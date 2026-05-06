Sáng 6/5, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng đã tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 10, gồm 13 xã, phường: Việt Hưng, Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Vĩnh Thanh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc.

Tại hội nghị, cử tri đơn vị bầu cử số 10 đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16, đặc biệt là việc thông qua Luật Thủ đô năm 2026, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh cấp thiết.

Cử tri đề xuất làm rõ cơ chế phân cấp, phân quyền và bảo đảm nguồn lực cho cấp xã, phường để chủ động xử lý các vấn đề đô thị, môi trường và dịch vụ công. Nhiều ý kiến phản ánh tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên, kiến nghị tăng cường đầu tư, hiện đại hóa y tế cơ sở.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị có chính sách cụ thể thúc đẩy số hóa di sản, nâng cao hiệu quả quản lý văn hóa, cải thiện công tác tiếp dân, thanh tra, kiểm định khí thải và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở.

Tại buổi tiếp xúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết Quốc hội khóa 16 đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây là “đòn bẩy chiến lược” nhằm giải quyết bài toán cơ chế đặc thù cho Hà Nội.

Chia sẻ với cử tri, ông Trần Đức Thắng cho biết bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố vẫn còn nhiều điều mà cử tri trăn trở. Đó là tình trạng ô nhiễm môi trường tại các dòng sông, áp lực giao thông khi dân số tăng nhanh, bức xúc về các dự án chậm triển khai và lo ngại về an toàn cháy nổ trong khu dân cư.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu sáng nay

Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời cam kết chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, giải quyết theo đúng quy định, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Không để lãng phí nguồn lực đất đai

Bí thư Hà Nội yêu cầu các sở, ngành khẩn trương cụ thể hóa các điều khoản của Luật Thủ đô (sửa đổi), chủ động đề xuất chính sách đặc thù, không thụ động chờ hướng dẫn.

Theo ông, đây là cơ hội để phát triển Thủ đô nhanh và bền vững, cần hành động ngay để giải quyết dứt điểm các tồn tại, trong đó kiên quyết thu hồi các dự án treo, dự án chậm triển khai nhằm giải phóng nguồn lực đất đai đang bị lãng phí.

Về quản lý đô thị, Bí thư Thành ủy chỉ rõ Hà Nội chưa thể trở thành nơi đáng sống nếu chưa xử lý được “5 điểm nghẽn”, gồm: úng ngập, ùn tắc, ô nhiễm, trật tự xây dựng, an toàn thực phẩm.

Ông yêu cầu chính quyền các xã, phường, đặc biệt tại những địa bàn đô thị hóa nhanh phải phối hợp chặt chẽ với thành phố để xử lý quyết liệt các vấn đề này; đồng thời tăng cường quản lý quy hoạch, không để xảy ra xây dựng trái phép, phá vỡ cảnh quan.

“Địa bàn nào để xảy ra vi phạm mà không xử lý dứt điểm thì Bí thư, Chủ tịch xã, phường phải chịu trách nhiệm trước Thường trực, Ban thường vụ Thành ủy,” ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Bí thư Hà Nội cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần. Thành phố phải xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo năng lực cán bộ; kiên quyết loại bỏ những cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Người đứng đầu Thành ủy bày tỏ tin tưởng Hà Nội đang đứng trước cơ hội bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, với mục tiêu trở thành thành phố “Văn hiến - văn minh - hiện đại”, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân cả nước.

Liên quan lĩnh vực y tế, trước tình trạng quá tải tại bệnh viện tuyến trên và hạn chế của y tế cơ sở, ông cho biết Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo ngành y tế cùng các sở, ngành rà soát toàn bộ hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở; đồng thời rà soát quỹ đất để phát triển, bảo đảm nguồn lực và đội ngũ y bác sĩ phục vụ người dân.