Nội dung trên được UBND TP Hà Nội đề xuất trong tờ trình gửi HĐND thành phố về dự thảo nghị quyết quy định một số chính sách phát triển vận tải công cộng, hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và thu phí nhằm giảm ùn tắc trên địa bàn. Dự kiến, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét nội dung này tại kỳ họp chuyên đề khai mạc ngày mai (12/6).

Nghiên cứu thu phí vào một số khu vực

Theo dự thảo, Hà Nội sẽ phân vùng hoạt động đối với một số loại phương tiện cơ giới đường bộ, phù hợp với điều kiện hạ tầng giao thông và năng lực đáp ứng của hệ thống vận tải hành khách công cộng.

Thành phố cũng nghiên cứu áp dụng các biện pháp kinh tế nhằm hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, trong đó có việc thu phí tại một số khu vực để giảm ùn tắc, theo quy định của pháp luật.

Hà Nội hạn chế phương tiện cá nhân tại những khu vực thường xuyên quá tải. Ảnh: Đình Hiếu

Theo dự thảo, UBND TP Hà Nội sẽ quy định khu vực hạn chế, phạm vi và khung giờ hoạt động đối với một số loại phương tiện cơ giới đường bộ, phù hợp với điều kiện hạ tầng giao thông và năng lực phục vụ của hệ thống vận tải hành khách công cộng, nhằm giảm ùn tắc và ô nhiễm môi trường.

Một nội dung đáng chú ý khác là thành phố dự kiến thu phí phương tiện cơ giới đường bộ khi lưu thông vào một số khu vực nhất định. Việc thu phí được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc giao thông và phát thải môi trường.

Tuy nhiên, dự thảo chưa xác định cụ thể khu vực hay mức phí. Các nội dung này sẽ được UBND TP Hà Nội nghiên cứu, xây dựng phương án trên cơ sở đánh giá điều kiện hạ tầng giao thông, khả năng tổ chức thực hiện, năng lực kiểm soát thu phí cũng như tác động kinh tế - xã hội và môi trường.

Đáng chú ý, trước khi triển khai, thành phố sẽ lấy ý kiến người dân, tổ chức và các bên liên quan. Sau đó, UBND TP Hà Nội trình HĐND thành phố xem xét, quyết định việc áp dụng thu phí và các nội dung liên quan theo thẩm quyền.

Lý giải đề xuất trên, Hà Nội cho biết thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm mạnh ùn tắc giao thông, cải thiện chất lượng môi trường đô thị theo hướng giao thông xanh, lấy vận tải hành khách công cộng làm chủ đạo.

Theo thành phố, tỷ lệ đất dành cho giao thông hiện chỉ đạt khoảng 12%-13%, thấp hơn nhiều so với mức 20%-26% của các đô thị hiện đại và siêu đô thị trên thế giới. Trong khi đó, tốc độ phát triển hạ tầng không theo kịp mức gia tăng phương tiện, dẫn tới tình trạng “hạ tầng luôn đuổi theo phương tiện” và nhanh chóng quá tải sau khi các công trình mới đưa vào sử dụng.

Mở rộng vận tải công cộng

Song song với các biện pháp hạn chế phương tiện cá nhân, dự thảo dành nhiều nội dung cho phát triển vận tải công cộng nhằm tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân.

Theo đó, Hà Nội sẽ ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng vận tải công cộng, gồm ga đường sắt đô thị, điểm trung chuyển, nhà chờ, làn ưu tiên cho xe buýt; đồng thời tăng cường kết nối giữa các loại hình vận tải. Xe buýt cũng được ưu tiên trong tổ chức giao thông nhằm bảo đảm lưu thông thuận lợi, an toàn.

Dự thảo khuyến khích chuyển đổi sang phương tiện sử dụng điện và năng lượng xanh. Thành phố dự kiến hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp đầu tư xe buýt điện, trạm sạc và hạ tầng phục vụ phương tiện xanh; đồng thời tiếp tục trợ giá vé xe buýt, đường sắt đô thị cho người dân.

Một số nhóm đối tượng như người có công, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi và hộ nghèo sẽ được miễn phí sử dụng vận tải công cộng. Học sinh, sinh viên và công nhân khu công nghiệp được hỗ trợ 50% giá vé tháng.

Ngoài ra, thành phố định hướng phát triển xe đạp công cộng, xe đạp điện công cộng và xe máy điện công cộng; bố trí điểm đỗ kết nối với ga metro, bến xe buýt và khu dân cư nhằm từng bước hình thành mạng lưới giao thông xanh, thuận tiện.

Theo dự thảo, nghị quyết dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.