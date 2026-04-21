Trong quá trình nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân, sau khi hết thời hạn quyết toán, cơ quan thuế mới thông báo qua email rằng không chấp nhận tờ khai của doanh nghiệp. Trường hợp này, doanh nghiệp có bị tính phạt chậm nộp tờ khai hay không? Đại diện một doanh nghiệp đặt câu hỏi tại Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội năm 2026 mới đây.

Trả lời vấn đề trên, ông Vũ Mạnh Cường, Trưởng Thuế Hà Nội, cho biết, trường hợp không chấp nhận hồ sơ khai thuế thì cơ quan thuế sẽ gửi thông báo không chấp nhận và nêu rõ lý do. Người nộp thuế thực hiện điều chỉnh hồ sơ khai thuế và gửi lại thì ngày ghi nhận nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế là ngày thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử lần đầu.

Lãnh đạo ngành thuế cho biết, cổng thông tin ngành thuế đã cải tiến nên việc gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế được thực hiện nhanh chóng. Ảnh chụp màn hình.

Trường hợp cơ quan thuế thông báo không chấp nhận hồ sơ mà người nộp thuế không nộp lại, hoặc nộp lại nhưng vẫn không được chấp nhận, thì được xác định là chưa nộp hồ sơ khai thuế.

Ông Cường lưu ý, hiện nay, trên cổng thông tin điện tử của ngành thuế đã được cải tiến. Việc gửi thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử cho người nộp thuế được thực hiện chậm nhất là sau 15 phút kể từ khi nhận được hồ sơ.

Đồng thời, chậm nhất một ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo tiếp nhận, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử cho người nộp thuế.

Do đó, đề nghị doanh nghiệp nên theo dõi các mốc thời gian trên để rà soát hồ sơ khai thuế đã nộp thành công hay chưa, tránh tình trạng nộp chậm, nộp muộn hồ sơ.