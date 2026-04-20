Ngưỡng miễn thuế có thể nâng lên 1 tỷ đồng

Trong hồ sơ thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), nhằm hỗ trợ cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là những hộ, cá nhân có quy mô nhỏ (những đối tượng yếu thế), đồng thời khuyến khích cá nhân chuyển lên doanh nghiệp, Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ phương án: Sửa đổi quy định về mức doanh thu không phải nộp thuế TNCN và mức doanh thu không chịu thuế GTGT theo hướng không quy định mức cụ thể tại luật và giao Chính phủ quy định mức này.

Trả lời trên VTV1, ông Lưu Đức Huy, Phó cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, đặc biệt sự ảnh hưởng của xung đột Trung Đông làm cho giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là các đối tượng như hộ kinh doanh và doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Vì vậy, Chính phủ thấy cần xem xét điều chỉnh ngưỡng doanh thu miễn thuế này.

Trường hợp dự án luật được Quốc hội thông qua, giao thẩm quyền xác định các ngưỡng miễn thuế nêu trên cho Chính phủ, trên cơ sở cân đối, tính toán các yếu tố tác động, Chính phủ dự kiến có thể nâng mức doanh thu miễn thuế lên tối đa 1 tỷ đồng.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas cho hay, mục tiêu của việc ban hành luật sửa đổi, bổ sung là tạo thêm chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, đảm bảo sự đồng bộ về mặt chính sách giữa doanh nghiệp và hộ kinh doanh, đồng thời, tạo ra sự công bằng với chính sách miễn thuế của hộ kinh doanh.

Hay nói chính xác hơn, dự thảo Luật sửa đổi sẽ có nội dung doanh thu miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Do đó, ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh nên được áp dụng cho cả hộ kinh doanh nhóm 2 và nhóm 3, tức áp dụng cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 50 tỷ đồng.

Xét trên nguyên tắc áp dụng chính sách thuế hiện tại, nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, trong đó, nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng chỉ được tính thuế theo % doanh thu.

Theo ông Tuấn, đối với ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh, nên áp dụng tính thuế trên phần doanh thu vượt ngưỡng và áp dụng cho cả hai loại thuế.

Cụ thể, ngưỡng doanh thu miễn thuế nên ở mức 1 tỷ đồng, chỉ tính thuế phần vượt và áp dụng cho cả hai loại thuế; đồng thời áp dụng cho nhóm hộ kinh doanh có doanh thu dưới 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngưỡng 1 tỷ đồng cũng đồng bộ với ngưỡng xuất hóa đơn đang được áp dụng. Điều này giúp đạt được sự thống nhất trong chính sách thuế, khi cùng một ngưỡng vừa là căn cứ tính thuế, vừa là ngưỡng xuất hóa đơn.

Sự đồng bộ này sẽ giúp chính sách thuế đơn giản hơn, nâng cao hiệu quả thu và đảm bảo công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho người kinh doanh.

Vì sao nên áp dụng ngưỡng 1 tỷ đồng?

Theo ông Lê Văn Tuấn, thứ nhất là chi phí tuân thủ chính sách thuế. Nhà nước đang đẩy mạnh hóa đơn điện tử, minh bạch hóa nền kinh tế, trong khi hộ kinh doanh phải tự gánh chi phí tuân thủ. Việc trang bị máy tính tiền, phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số... là khoản đầu tư ban đầu không nhỏ so với quy mô hộ kinh doanh, khoảng 15-20 triệu đồng, chưa kể chi phí duy trì hằng năm. Do đó, ngưỡng tính thuế cần tính đến yếu tố này để giúp hộ kinh doanh có thêm nguồn lực.

Thứ hai là yếu tố khuyến khích trong môi trường kinh doanh nhiều rủi ro. Theo thống kê, có tới 90-95% người khởi nghiệp thua lỗ và rời bỏ thị trường sau 3 năm. Trong khi đó, hộ kinh doanh nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, kể cả khi thua lỗ, điều này chưa thực sự công bằng. Vì vậy, cần điều chỉnh ngưỡng tính thuế để thể hiện sự đồng hành của Nhà nước.

Thứ ba, đảm bảo công bằng với người có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Người làm công ăn lương ít chịu rủi ro hơn so với hộ kinh doanh, trong khi chi phí sinh hoạt là tương đương. Ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu đồng hiện nay chưa chắc tạo ra mức thu nhập sau thuế tương đương giữa hai nhóm đối tượng.

Thứ tư, so sánh với các quốc gia trong khu vực. Theo ông Tuấn, nếu so với Thái Lan, mức doanh thu miễn thuế tương ứng khoảng 750 triệu đồng; Malaysia khoảng 1 tỷ đồng; Trung Quốc khoảng 1,5 tỷ đồng. Trong khi đó, mức hiện hành của Việt Nam thấp hơn, cho thấy chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh còn hạn chế so với các nước.

Theo ông, mục tiêu của chính sách thuế không chỉ là thu ngân sách mà còn phải hỗ trợ, nuôi dưỡng nguồn thu. Khi người kinh doanh vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu và phát triển, họ sẽ đóng góp lớn hơn cho ngân sách trong tương lai. Vì vậy, cần tạo điều kiện thuận lợi ngay từ giai đoạn khởi nghiệp, thời điểm khó khăn nhất của hộ kinh doanh.