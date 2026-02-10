Xuất phát từ tinh thần tri ân và sẻ chia, chương trình là lời cảm ơn chân thành mà Bia Việt muốn gửi đến cộng đồng nơi thương hiệu đã gắn bó và đồng hành. Thông qua chuỗi hoạt động thiết thực, “Bia Việt cùng cộng đồng đón Tết An Vui 2026” không chỉ hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn chuẩn bị cho một mùa Tết đủ đầy hơn, mà còn mang đến sự gắn kết đầy ấm áp với những hoạt động ý nghĩa, gần gũi với giá trị văn hóa truyền thống của người Việt mỗi khi Tết đến.

“Bia Việt cùng cộng đồng đón Tết An Vui 2026” trao nhiều phần quà thiết thực, góp phần mang đến mùa Xuân ấm áp cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đến với chương trình, bà con được thăm khám và tư vấn sức khỏe miễn phí, tham gia phiên Chợ Tết Nhân ái để lựa chọn các nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình, đồng thời cùng nhau sẻ chia những khoảnh khắc sum vầy thông qua các hoạt động như gói tặng bánh chưng, bánh tét, tặng chữ thư pháp, cắt tóc miễn phí và hái lộc đầu xuân.

Chương trình tổ chức nhiều hoạt động gắn kết cộng đồng như cắt tóc miễn phí, gói tặng bánh chưng - bánh tét, chữ thư pháp, góp phần tạo không khí vui tươi đón Tết Bính Ngọ 2026.

Chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện thiện nguyện Tết thường niên do Heineken Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức trên toàn quốc, dự kiến hỗ trợ 5.700 người dân tại 21 khu vực trên cả nước, tổng giá trị hỗ trợ hơn 7,3 tỷ đồng. Với tinh thần đặt trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững là trọng tâm trong mọi hoạt động, chuỗi sự kiện có sự tham gia tích cực của đội ngũ nhân viên Heineken Việt Nam trên khắp cả nước, chung tay lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Các tình nguyện viên Bia Việt phấn khởi khi tham gia hoạt động cùng cộng đồng đón tết An vui 2026.

Thông qua chương trình, Bia Việt tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng người Việt trong hành trình phát triển và đời sống cộng đồng. Không chỉ hiện diện trong thời điểm ý nghĩa, nhãn hàng tích cực triển khai những hành động thiết thực nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của dân tộc, để mỗi mùa xuân về đều là một mùa an vui, ấm áp và trọn vẹn hơn.