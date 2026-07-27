Theo hợp đồng được ký kết, BIDV và VietinBank thu xếp khoản tín dụng có tổng giá trị 7.300 tỷ đồng, đáp ứng phần vốn vay nội tệ để Petrovietnam triển khai các hạng mục đầu tư, xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV.

Sơ đồ phối cảnh cụm nhà máy điện Ô Môn 1-2-3-4

Dự án góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh hơn, tạo thêm việc làm cho người lao động, gia tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đại diện Lãnh đạo Petrovietnam, BIDV và VietinBank ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ cho dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV

Sự đồng hành của các định chế tài chính đối với công trình chiến lược quốc gia

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn nhấn mạnh, chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn là chuỗi giá trị năng lượng tích hợp quy mô lớn nhất do Việt Nam làm chủ toàn diện - từ khai thác khí ở thượng nguồn, đường ống dẫn khí ở trung nguồn, đến các nhà máy điện ở hạ nguồn. Trong tổng thể đó, Nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV là mắt xích hạ nguồn then chốt.

Theo Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn, lễ ký kết sẽ tiếp nối liền mạch các dấu mốc thu xếp vốn của toàn chuỗi, thể hiện niềm tin của hệ thống tài chính quốc gia đặt vào năng lực quản trị, tiềm lực tài chính và hiệu quả đầu tư của Petrovietnam. Đồng thời, khẳng định tinh thần phát huy nội lực của doanh nghiệp Việt khi toàn bộ phần vốn tín dụng nội tệ của công trình trọng điểm quốc gia này được thu xếp bởi chính các ngân hàng Việt Nam.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Ngọc Sơn phát biểu tại Lễ ký kết

Ông Lê Ngọc Lâm - Chủ tịch HĐQT BIDV, đại diện hai ngân hàng thu xếp vốn, khẳng định, việc BIDV và VietinBank cùng thu xếp khoản tín dụng 7.300 tỷ đồng cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV không chỉ là một giao dịch tín dụng có quy mô lớn, mà còn thể hiện trách nhiệm của các ngân hàng thương mại Nhà nước trong huy động và dẫn dắt các nguồn lực tài chính phục vụ những công trình trọng điểm quốc gia.

“BIDV và VietinBank cam kết phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam, bảo đảm cung ứng vốn kịp thời, hiệu quả và đồng hành xuyên suốt trong quá trình triển khai dự án. Thành công của dự án không chỉ được đo bằng tiến độ hay hiệu quả đầu tư, mà quan trọng hơn là những giá trị lâu dài mà dự án mang lại cho nền kinh tế, cho an ninh năng lượng quốc gia và cho sự phát triển bền vững của đất nước”, ông Lê Ngọc Lâm nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, BIDV và VietinBank sẽ tiếp tục phát huy năng lực tài chính, kinh nghiệm thu xếp vốn và hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ toàn diện; chủ động huy động các nguồn lực trong và ngoài nước để đồng hành cùng các doanh nghiệp, các dự án hạ tầng chiến lược, năng lượng và chuyển đổi xanh, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Chủ tịch HĐQT BIDV Lê Ngọc Lâm phát biểu tại Lễ ký kết

Khẳng định năng lực thu xếp vốn cho các dự án quy mô lớn

Việc tham gia thu xếp vốn cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV tiếp tục khẳng định năng lực và kinh nghiệm của BIDV và VietinBank trong tài trợ các dự án quy mô lớn, đặc biệt là các công trình hạ tầng và năng lượng trọng điểm quốc gia.

Thông qua khoản tín dụng dành cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV, BIDV và VietinBank không chỉ cung cấp nguồn vốn cho một công trình cụ thể, mà còn góp phần thúc đẩy triển khai đồng bộ Chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn, tăng cường an ninh năng lượng, hỗ trợ chuyển dịch năng lượng, thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Lãnh đạo Petrovietnam, BIDV và VietinBank tại Lễ ký kết

Chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng, có tổng quy mô đầu tư gần 12 tỷ USD, kết nối đồng bộ ba khâu trong chuỗi giá trị năng lượng gồm thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn. Khâu thượng nguồn gồm Dự án phát triển, khai thác khí tại Lô B&48/95 và Lô 52/97 ngoài khơi Tây Nam Việt Nam; Khâu trung nguồn là hệ thống đường ống dẫn khí có chiều dài hơn 430 km, vận chuyển khí từ ngoài khơi vào bờ; Khâu hạ nguồn gồm các nhà máy điện khí tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, trong đó Petrovietnam trực tiếp làm chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn III và Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV. Chuỗi dự án có tổng trữ lượng khí thu hồi dự kiến khoảng 112 tỷ m³, khả năng cung cấp khoảng 5,06 tỷ m³ khí mỗi năm trong giai đoạn bình ổn. Khi hoàn thành và đi vào vận hành đồng bộ, nguồn khí từ Lô B dự kiến sẽ được cung cấp ổn định, lâu dài cho cụm nhà máy điện khí tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, nâng cao tính tự chủ, an toàn và linh hoạt của hệ thống điện quốc gia. Chuỗi dự án phù hợp với định hướng tại Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đồng thời góp phần hiện thực hóa các cam kết của Chính phủ Việt Nam về chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải theo tinh thần Hội nghị COP26.

Lệ Thanh