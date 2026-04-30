Vạn khách đổ ra Cô Tô, Cát Bà

Cô Tô (Quảng Ninh) và Cát Bà (Hải Phòng) là điểm đến hấp dẫn ở khu vực phía Bắc vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Sáng sớm ngày 30/4, các chuyến tàu cao tốc tuyến Cảng Ao Tiên - Cô Tô hoạt động hết công suất để phục vụ lượng khách lớn, tập trung đông đúc ở bến cảng. Thời tiết nắng đẹp, biển êm là điều kiện thuận lợi để du khách lựa chọn Cô Tô làm điểm đến nghỉ dưỡng.

Theo bà Ngô Thị Minh Sao, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội Đặc khu Cô Tô, riêng ngày 30/4, Cô Tô đón 11.000 lượt du khách. Từ đầu tháng 4, khách đã đặt gần kín 100% công suất phòng trên đảo trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Các cơ sở lưu trú trên đảo hiện nay, ước đón được tối đa 12.500-13.000 khách.

Các lực lượng chức năng được huy động tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh dịch vụ, niêm yết giá và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Bến tàu đông kín khách trong ngày đầu nghỉ lễ. Ảnh: Truyền thông và Văn hóa Cô Tô

Sáng sớm ngày 30/4, hàng ngàn phương tiện đã chờ đợi ở đường dẫn vào bến phà Đồng Bài (nối đất liền Hải Phòng với đảo Cát Bà). Đơn vị vận hành bến phà đã huy động cả 5 phà lớn, sức chứa khoảng 15 ôtô và hàng trăm hành khách, chạy hết công suất để phục vụ du khách.

Đại diện phòng Văn hóa - Xã hội Đặc khu Cát Hải, cho biết lượng khách ra đảo tăng đột biến. Dữ liệu từ các đầu mối vận chuyển như bến phà, tàu cao tốc, cáp treo và các hãng vận tải cho thấy tổng lượng khách đến Cát Bà trong ngày ước tính trên 25.000 lượt. Công suất phòng lưu trú trên đảo gần như kín chỗ ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ.

Người dân xếp hàng chờ mua vé qua phà để sang đảo Cát Bà. Ảnh: Lê Tân

Đông nghẹt khách ở cửa khẩu Lào Cai

Cảnh tượng đông đúc cũng diễn ra tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai khi có hàng ngàn du khách chờ làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc.

Từ 22h ngày 29/4, một số công ty du lịch đã cử nhân viên xếp vali giữ chỗ tại cửa khẩu nhằm hỗ trợ đoàn khách xuất cảnh nhanh trong sáng hôm sau. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã yêu cầu tất cả mọi người rời đi và chỉ bắt đầu xếp hàng từ 7h ngày 30/4.

Đại diện Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết hơn 5.000 người đã hoàn tất thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc trong sáng 30/4.

Khách Việt xếp hàng đông nghịt chờ làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc sáng 30/4. Ảnh: NVCC

Ông Hồ Xuân Phúc, Giám đốc Công ty Hanotours, ngày 30/4, đơn vị này có khoảng 200 khách xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang Trung Quốc. Dù hồ sơ hành khách được chuẩn bị đầy đủ trước, các đoàn vẫn mất trung bình 3 tiếng để xuất cảnh.

Công ty Tràng An Travel có gần 550 khách xuất cảnh qua cửa khẩu này dịp lễ 30/4. Đoàn khách có mặt sớm nhất của đơn vị này tới cửa khẩu từ 4h30 sáng, 7h tiến hành xếp hàng chờ đợi và thực hiện thủ tục nhập cảnh trong khoảng 3 tiếng. Để tránh tình trạng đông đúc, nhiều đoàn khách sẽ xuất cảnh vào buổi chiều.

Bà Ngọc Châm, đại diện công ty Top One Travel, chuyên tour đường bộ Trung Quốc cho biết: Đơn vị này phục vụ khoảng 1.300 khách trong ngày 30/4, xuất cảnh qua các cửa khẩu đường bộ. Ngoài Lào Cai, các tuyến qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) và Móng Cái (Quảng Ninh) cũng được khai thác.

Thời gian chờ dao động tùy điểm, tại Lào Cai khoảng 2 tiếng, trong khi Hữu Nghị và Móng Cái có thể từ 1,5-5 tiếng, nhất là với các đoàn đông. Tại cửa khẩu Hữu Nghị và Móng Cái, thời gian thông quan kéo dài hơn do hạn chế số làn nhập cảnh phía Trung Quốc, với đoàn muộn nhất hoàn tất vào khoảng 14h.