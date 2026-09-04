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Chiều 4/9, dự báo viên Nguyễn Thanh Hoa, Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cập nhật những thông tin mới nhất về các hiện tượng thời tiết và khí hậu trong tháng 9/2026.

Theo đó, trạng thái El Nino hiện duy trì ở cường độ mạnh. Chuẩn sai nhiệt độ bề mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương trong tuần cuối tháng 8/2026 cao hơn mức trung bình khoảng 1,8 độ C.

Dự báo viên cho biết, hiện tượng El Nino sẽ tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh, với xác suất lên tới 95% trong những tháng cuối năm 2026, đồng thời có thể kéo dài sang nửa đầu năm 2027.

Xuất hiện 2-3 cơn bão, nắng nóng có xu hướng giảm

Trong tháng 9/2026, khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, bao gồm cả cơn bão số 5 (Saudel). Trong đó, khoảng 1-2 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Tháng 9 có thể xuất hiện 1-2 cơn bão ảnh hưởng đất liền nước ta. Ảnh: Lê Dương

Nền nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ C.

Về tình hình nắng nóng, dự báo viên Thanh Hoa cho biết, ngoại trừ đợt nắng nóng diện rộng tại miền Bắc và miền Trung trong những ngày đầu tháng, thời gian tới, nắng nóng sẽ giảm dần về cường độ và không kéo dài.

Tuy nhiên, khu vực ven biển duyên hải Nam Trung Bộ vẫn có thể ghi nhận một số đợt nắng nóng diện rộng, tác động đến đời sống dân sinh và các hoạt động sản xuất.

Cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan

Về xu thế mưa, nếu tháng 8 vừa qua ghi nhận tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến cao hơn trung bình từ 50-100%, thì trong tháng 9 tới, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh được dự báo thấp hơn từ 20-40%.

Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ có lượng mưa cao hơn khoảng 10-20%, còn khu vực Nam Bộ thiếu hụt nhẹ từ 5-15%.

“Dù tổng lượng mưa ở một số vùng giảm, nhưng người dân vẫn cần đề phòng các đợt mưa lớn cục bộ diễn ra trong phạm vi hẹp và thời gian ngắn”, dự báo viên Thanh Hoa nhấn mạnh.

Cơ quan khí tượng lưu ý, mưa lớn thường đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ngập úng, gãy đổ cây cối, hư hỏng nhà cửa và hạ tầng giao thông.