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Theo nhận định từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến hết năm 2026, xu thế khí hậu quy mô lớn ENSO vẫn chịu sự chi phối chủ đạo của El Nino ở cường độ từ mạnh đến rất mạnh. Tình trạng này tác động trực tiếp làm thay đổi quy luật thời tiết thông thường trên phạm vi cả nước.

Bão giảm, mùa đông ấm

Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông trong những tháng còn lại của năm dự kiến thấp hơn trung bình nhiều năm, dao động khoảng 4-6 cơn. Trong đó, khoảng 1-3 cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Tuy nhiên, tình hình nắng nóng vẫn diễn biến phức tạp. Trong tháng 9, các khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục ghi nhận nắng nóng kéo dài với số ngày cao hơn trung bình nhiều năm và cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Mùa đông năm 2026 khả năng ấm hơn. Ảnh: Nam Khánh

Bên cạnh đó, mặc dù mưa vừa, mưa to còn xuất hiện diện rộng đến tháng 10, nhưng từ tháng 11, lượng mưa sẽ giảm nhanh.

"Đáng lo ngại nhất là khu vực Trung Bộ có nguy cơ cao thiếu hụt lượng mưa ngay trong cao điểm mùa mưa (tháng 10-11). Tình trạng này sẽ gây áp lực lớn lên nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân, Hè Thu, cây công nghiệp, tích nước các hồ chứa và phát điện", các chuyên gia cảnh báo.

Đồng thời, tác động của El Nino cũng làm suy yếu tần suất và cường độ của không khí lạnh. Dự báo các đợt rét đậm, rét hại sẽ đến muộn hơn, số ngày rét giảm đáng kể so với trung bình nhiều năm. Nhiều khả năng cả nước sẽ trải qua một mùa đông ấm hơn bình thường.

Mùa mưa Nam Bộ kết thúc sớm đến 20 ngày

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng cho biết, hiện tượng El Nino hiện đã tiệm cận mức kỷ lục của giai đoạn 2015-2016 và được dự báo có thể vượt ngưỡng này.

El Nino dự kiến đạt đỉnh trong khoảng tháng 9-11/2026, sau đó suy yếu dần từ tháng 12 nhưng vẫn duy trì ở cường độ rất mạnh cho đến đầu năm sau.

Mùa mưa ở Nam Bộ năm 2026 có thể kết thúc sớm đến 20 ngày. Ảnh: Hoàng Giám

Theo dự báo viên Lê Mạnh Dũng, Nam Bộ dự báo nóng hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,3 độ trong tháng 9-11. Các khu vực như Cà Mau, Đồng Tháp, phía Bắc miền Đông và Lâm Đồng ghi nhận mức chênh lệch nhiệt độ tăng cao rõ rệt nhất.

Cũng trong 3 tháng tới, lượng mưa tại Nam Bộ được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm 5-20%, trong đó tháng 10 thiếu hụt nhiều nhất. Tây Ninh và Cà Mau được nhận định chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng nhận định mùa mưa năm nay tại Nam Bộ có thể kết thúc sớm 10-20 ngày, vào khoảng tuần đầu đến giữa tháng 11. Các địa phương và người dân được khuyến cáo sớm trữ nước, điều tiết nguồn nước, chuyển đổi cây trồng phù hợp để ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn.