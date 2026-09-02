Nhiệt độ toàn khu vực tăng từ 1-2 độ C

Theo ông Lê Mạnh Dũng, dự báo viên Phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong tháng 8 vừa qua, hoạt động của El Nino tiếp tục gia tăng với cường độ rất mạnh và dự báo sẽ còn tiếp tục xu hướng mạnh hơn trong tháng 9/2026.

Do ảnh hưởng của El Nino, nền nhiệt độ chung trên toàn khu vực Nam Bộ trong tháng 9 được dự báo sẽ cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 1-2 độ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-34 độ, có ngày 35-36 độ. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28 độ.

Dù đang trong mùa mưa, nhưng TPHCM và Nam Bộ vẫn xuất hiện những ngày nắng nóng mạnh trong tháng 9. Ảnh: Huế Ex

Trong đó, các tỉnh thành Đồng Nai và Cà Mau là những địa phương ghi nhận mức nhiệt tăng cao nhất so với mặt bằng chung toàn vùng.

Riêng tại TPHCM, nhiệt độ trung bình tháng 9 phổ biến cao hơn TBNN từ 1-1,5 độ. Đặc biệt, khu vực phía Tây Bắc thành phố được dự báo sẽ nóng hơn đáng kể, với nền nhiệt cao hơn TBNN từ 1,5-2 độ.

Lượng mưa sụt giảm, đề phòng gió mạnh trên biển

Cùng với xu hướng tăng nhiệt, tổng lượng mưa trong tháng 9 trên toàn khu vực Nam Bộ sẽ thấp hơn so với TBNN.

Toàn vùng Nam Bộ: Các khu vực như Đồng Nai, Cà Mau dự báo có lượng mưa hụt khoảng 50-70mm (tương đương giảm từ 10-20% so với TBNN).

Địa bàn TPHCM: Lượng mưa phổ biến hụt từ 10-50mm. Các khu vực chịu ảnh hưởng thiếu hụt mưa nhiều nhất là vùng trung tâm và phía Bắc thành phố, với mức hụt từ 60-80mm (tương đương thấp hơn từ 5-25% so với TBNN).

Mặc dù tổng lượng mưa giảm, hiện tượng mưa lớn diện rộng vẫn có khả năng xuất hiện tập trung trong 15 ngày đầu tháng 9.

Đồng thời, cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo đối với các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển Nam Bộ trong nửa đầu tháng 9 cần đề phòng rủi ro từ gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh.

Trước tình trạng thiếu mưa và nhiệt độ gia tăng, Đài Khí tượng khuyến cáo chính quyền và người dân chủ động tích trữ nước ngọt ngay từ đầu mùa. Việc này nhằm bảo đảm nhu cầu sinh hoạt, sản xuất công nghiệp và tưới tiêu nông nghiệp, hạn chế nguy cơ thiếu nước cục bộ trong thời gian tới.