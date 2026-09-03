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Bão số 5 suy yếu, không ảnh hưởng đất liền Việt Nam

Chiều 3/9, dự báo viên Phạm Phương Chi, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa cập nhật diễn biến cơn bão số 5 và tình hình thời tiết dịp khai giảng năm học mới 2026-2027.

Theo đó, chiều 3/9, bão số 5 Saudel đã đổ bộ vào khu vực phía Đông Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Trong 24 giờ tới, bão có khả năng dịch chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu dần, không gây ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của trường phân kỳ gió trên cao ở rìa xa cơn bão, ngày 4/9, nắng nóng tiếp tục xuất hiện trên diện rộng tại Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ (ngoại trừ khu vực Quảng Ninh, Lạng Sơn), khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Thời tiết ngày khai giảng 5/9 trên cả nước

Đến ngày 5/9, ngày khai giảng năm học mới 2026-2027, tình trạng nắng nóng gay gắt trên cả nước sẽ giảm đáng kể.

Trong đó, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa - Hà Tĩnh), nắng nóng chỉ còn diễn ra cục bộ, thời tiết oi bức với nhiệt độ phổ biến từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Mưa giông trong ngày 5/9 chủ yếu xuất hiện ở diện cục bộ. Học sinh và phụ huynh đi dự lễ khai giảng nên chuẩn bị thêm các vật dụng che nắng như ô, mũ và mang theo nước uống.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết ban ngày tương đối thuận lợi, nhưng từ chiều đến tối có thể xuất hiện mưa giông rải rác.

“Do mưa giông thường trùng vào giờ cao điểm, người dân cần chủ động mang theo áo mưa, ô dù khi di chuyển ngoài đường”, dự báo viên lưu ý.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước từ ngày 4-5/9/2026:

Khu vực Bắc Bộ:

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 4/9 có nắng nóng diện rộng (ngoại trừ Quảng Ninh, Lạng Sơn). Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-28 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng ngày 4/9: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Trung Bộ:

Ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày 4/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng diện rộng. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối ngày 5/9, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng ngày 4/9, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ:

Ngày nắng; chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất: Cao nguyên Trung Bộ 20-23 độ; Nam Bộ 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Cao nguyên Trung Bộ 26-30 độ; Nam Bộ 30-34 độ.

Khu vực Hà Nội:

Ngày nắng nóng, đêm không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực TPHCM

Ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông với xác suất mưa 70-80%.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.