Dồn dập thay lãnh đạo, đổi hướng kinh doanh

CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (HoSE: HSL) đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh ngay trước Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến diễn ra ngày 18/9.

HSL vừa công bố đơn xin từ nhiệm của 4 thành viên HĐQT. Trước đó, một thành viên độc lập khác cũng đã xin từ nhiệm, nâng số thành viên HĐQT xin rời vị trí trong thời gian ngắn lên 5 người.

Trong số này có ông Đỗ Hoàng Anh, ông Trần Đăng Khoa và bà Trần Thị Thu Hải - ba người vừa được bổ nhiệm ngày 30/6/2026 - cùng ông Phạm Văn Luận, người được bổ nhiệm tháng 8/2025.

Ngày 14/8, ông Nguyễn Khánh Tùng, thành viên độc lập HĐQT, được bổ nhiệm tháng 2/2026, cũng xin từ nhiệm. Hôm 30/6, ông Lê Anh Tuấn và ông Hồ Công Danh cũng bị miễn nhiệm tư cách thành viên độc lập HĐQT, còn ông Kunwar Pramod Singh bị miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT.

Cũng trong ngày 7/9, HSL miễn nhiệm ông Phạm Văn Luận khỏi vị trí Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật và người được ủy quyền công bố thông tin. Thay thế là ông Tưởng Phi Lai, sinh năm 1978, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thức ăn thủy sản, từng làm việc tại BioMar Group, Skretting - Nutreco và Peptobiotics.

Biến động nhận sự tại HSL tính tới cuối tháng 6/2026. Nguồn: HSL

Như vậy, sau một loạt biến động, HĐQT HSL hiện còn ông Phạm Giang Hoàng Vũ, Chủ tịch và ông Lê Cao Minh, đều mới được bổ nhiệm ngày 30/6.

Đáng chú ý, ông Đỗ Hoàng Anh cùng vợ đăng ký bán toàn bộ gần 2,83 triệu cổ phiếu HSL đang nắm giữ. Nếu giao dịch hoàn tất, hai người sẽ không còn sở hữu cổ phiếu HSL.

Những thay đổi về nhân sự diễn ra song song với sự dịch chuyển trong hoạt động kinh doanh.

HSL từng là doanh nghiệp hoạt động đáng kể trong lĩnh vực thương mại nông sản, với các mặt hàng như ngô, sắn lát, tinh bột sắn, tinh bột dong riềng và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đã giảm liên tục từ 466 tỷ đồng năm 2022 xuống 390 tỷ đồng năm 2023, 139 tỷ đồng năm 2024 và chưa tới 46 tỷ đồng năm 2025.

Sang 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu bán hàng chỉ còn gần 395 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 35,9 tỷ đồng.

HSL đã chấm dứt hoạt động chi nhánh Nhà máy sản xuất vào tháng 5/2026. Trong khi đó, tháng 6, HĐQT thông qua chủ trương đầu tư vào lĩnh vực y tế, bao gồm khả năng nhận chuyển nhượng bệnh viện, cơ sở y tế hoặc mua cổ phần, phần vốn góp tại các doanh nghiệp trong ngành.

Các công ty con, liên kết của HSL.

Báo cáo thường niên 2025 cũng cho thấy HSL định hướng đa dạng hóa sang bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp, đầu tư tài chính và các dự án mới như “Khu nhà ở Minh Ngọc”.

Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường còn đề xuất đổi tên từ CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà thành CTCP Đầu tư Phát triển Hồng Hà, đồng thời thay đổi trụ sở.

Điều nghịch lý là trong khi hoạt động kinh doanh nông sản truyền thống đã thu hẹp rất mạnh, một số chỉ tiêu tài chính của HSL lại diễn biến tích cực.

6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của HSL đạt gần 4,1 tỷ đồng, tăng mạnh so với 977 triệu đồng cùng kỳ và đã hoàn thành phần lớn mục tiêu lợi nhuận 5 tỷ đồng cả năm. Doanh thu tài chính cũng tăng lên hơn 24,1 tỷ đồng, so với gần 13,7 tỷ đồng cùng kỳ.

Cổ phiếu HSL trong khi đó tăng từ dưới 5.000 đồng/cổ phiếu đầu tháng 6 lên trên 10.000 đồng/cổ phiếu hiện nay, tức tăng hơn gấp đôi.

HSL sẽ đi theo hướng kinh doanh nào?

Xét về doanh thu, quy mô hoạt động kinh doanh của HSL đã thu hẹp rất mạnh so với những năm trước. Từ một doanh nghiệp từng ghi nhận hàng trăm tỷ đồng doanh thu mỗi năm, HSL nay chỉ còn chưa đến 400 triệu đồng doanh thu bán hàng trong nửa đầu năm 2026.

Trong khi doanh thu giảm mạnh, bảng cân đối kế toán của HSL cho thấy nợ phải trả ở mức thấp so với tổng tài sản.

Cuối tháng 6, HSL có vốn chủ sở hữu hơn 456 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả chỉ hơn 19,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với gần 102 tỷ đồng đầu năm. Đòn bẩy tài chính của doanh nghiệp ở mức thấp, qua đó hạn chế đáng kể áp lực từ nghĩa vụ nợ.

HSL còn hơn 60 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, hơn 68 tỷ đồng đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết, gần 34 tỷ đồng góp vốn vào các đơn vị khác và gần 23 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn. Khoản phải thu ngắn hạn cũng lên tới hơn 114 tỷ đồng.

Vì vậy, câu hỏi đáng chú ý tại HSL lúc này có thể không còn đơn thuần là hoạt động kinh doanh nông sản đang đi xuống đến đâu, mà là doanh nghiệp sẽ sử dụng nguồn lực và khối tài sản hiện có như thế nào trong giai đoạn tiếp theo.

Đây cũng là lý do chuỗi biến động về nhân sự, cơ cấu quản trị và định hướng kinh doanh tại HSL trở nên đáng chú ý.

Kế hoạch ĐHĐCĐ bất thường 18/9.

Về bản chất, HSL đang đứng trước một bước ngoặt lớn. Hoạt động kinh doanh nông sản truyền thống suy giảm rất mạnh, trong khi doanh nghiệp vẫn duy trì một bảng cân đối với vốn chủ sở hữu hơn 456 tỷ đồng, nợ phải trả thấp và nhiều khoản đầu tư tài chính, đầu tư vào các đơn vị khác.

Cùng lúc, HSL đang thay đổi hàng loạt nhân sự cấp cao, tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực y tế, bất động sản và các hoạt động đầu tư mới, đồng thời trình cổ đông phương án đổi tên và thay đổi trụ sở.

Chuỗi thay đổi về nhân sự, tên doanh nghiệp, trụ sở và định hướng đầu tư cho thấy HSL đang đứng trước những thay đổi đáng kể về tổ chức và hoạt động kinh doanh.

Vì vậy, tâm điểm của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 18/9 không chỉ nằm ở việc ai sẽ ngồi vào HĐQT, mà còn là câu hỏi lớn hơn: HSL sẽ được định hình thành doanh nghiệp như thế nào sau khi rút khỏi hoạt động kinh doanh nông sản truyền thống?

Câu trả lời, nếu có, sẽ nằm ở cơ cấu cổ đông, nhân sự quản trị, các lĩnh vực kinh doanh mới và cách HSL sử dụng khối tài sản đang có.