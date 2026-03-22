Trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước ở mức cao trên dưới 30.000 đ/lít, mức tiêu thụ nhiên liệu đang trở thành tiêu chí được người dùng đặc biệt quan tâm khi chọn mua ô tô.

Không chỉ khách hàng lần đầu mua xe, ngay cả những chủ xe sử dụng ô tô lâu năm cũng bắt đầu cân nhắc đổi sang các mẫu xe xanh như ô tô điện hoặc xe hybrid để giảm chi phí vận hành hàng tháng.

Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ hybrid (HEV và PHEV), động cơ đốt trong được hỗ trợ bởi mô-tơ điện cùng hệ thống phanh tái tạo năng lượng, qua đó tối ưu hiệu suất vận hành và giảm đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu.

Tại thị trường Việt Nam, không khó để bắt gặp những mẫu xe hybrid có mức tiêu hao dưới 4 lít/100 km, thậm chí trong một số điều kiện lý tưởng chỉ nhỉnh hơn 1 lít/100 km. Điều này giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục biến động và duy trì ở mức cao.

Dưới đây là những mẫu xe hybrid được đánh giá có mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay:

Honda HR-V e:HEV RS

Mẫu B-SUV Honda HR-V tại Việt Nam có 3 phiên bản, trong đó 1 phiên bản cao cấp nhất sử dụng động cơ hybrid là e:HEV RS. Đây là phiên bản mới được Honda Việt Nam giới thiệu vào năm 2025, bổ sung thêm lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu trong phân khúc.

e:HEV RS là phiên bản cao cấp nhất của Honda HR-V. Ảnh: HVN

Xe sử dụng hệ truyền động e:HEV, kết hợp động cơ xăng 1.5L với hai mô-tơ điện. Theo công bố của nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của HR-V e:HEV RS khoảng 4,4 lít/100 km trong điều kiện đường hỗn hợp.

Đầu năm 2026, phiên bản xe hybrid này vừa được Honda Việt Nam điều chỉnh giá bán xuống còn 835 triệu đồng, giảm 34 triệu đồng so với trước (869 triệu đồng).

Ngoài HR-V e:HEV RS, Honda HR-V còn có 2 phiên bản thuần xăng là G và L với giá niêm yết lần lượt là 699 và 750 triệu đồng. Tất cả các phiên bản của mẫu B-SUV này tại Việt Nam đều được nhập khẩu từ Thái Lan.

Toyota Yaris Cross HEV

Toyota Yaris Cross HEV là bản sử dụng động cơ hybrid, gồm động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện. Theo công bố từ nhà sản xuất, mẫu xe này có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 3,8 lít/100 km và được đánh giá là một trong những mẫu SUV đô thị tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thị trường hiện nay.

Yaris Cross HEV được đánh giá là mẫu xe xăng tiết kiệm nhiên liệu nhất của Toyota. Ảnh: TMV

Mới đây, Toyota Việt Nam đã giảm giá niêm yết cho mẫu Yaris Cross HEV từ 765 xuống 738 triệu (giảm 37 triệu đồng). Ngoài bản bản HEV, Yaris Cross còn có thêm phiên bản V với giá 650 triệu đồng.

Tại thị trường ô tô Việt Nam hiện nay, Toyota Yaris Cross chính là một trong những cái tên nổi bật nhất phân khúc B-SUV vốn rất chật chội với sự góp mặt của Hyundai Creta, Mitsubishi Xforce, KIA Seltos, Honda HR-V, Mazda CX-3/CX-30 và mẫu xe điện VinFast VF 6.

KIA Sorento PHEV

KIA Sorento PHEV là phiên bản plug-in hybrid của mẫu SUV cỡ D Sorento. Theo thông số được hãng công bố cho phiên bản hybrid sạc ngoài, xe có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2-2,9 lít/100 km trong điều kiện pin được sạc đầy.

KIA Sorento PHEV chỉ "đốt" hơn 2 lít xăng cho 100km. Ảnh: THACO

Sorento PHEV sử dụng động cơ xăng tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho phép xe vận hành linh hoạt giữa chế độ hybrid và chạy thuần điện. Ngoài khả năng tiết kiệm nhiên liệu, mẫu SUV này còn có thể di chuyển khoảng 50-70 km ở chế độ thuần điện.

Tại Việt Nam, KIA Sorento PHEV đã được sản xuất và phân phối bởi THACO từ năm 2022 với giá khoảng 1,3-1,4 tỷ đồng. Ngoài bản cao nhất sử dụng động cơ plug-in hybrid, KIA Sorento còn có nhiều phiên bản khác, trong đó có bản Sorento Hybrid (HEV) với giá niêm yết 1,15-1,25 tỷ đồng.

Jaecoo J7 SHS

Jaecoo J7 SHS là phiên bản hybrid sạc ngoài (PHEV) của mẫu C-SUV J7. Theo công bố, mẫu xe Trung Quốc này chỉ tiêu thụ khoảng 0,52-1 lít/100 km khi pin được sạc đầy và trung bình khoảng 4 lít/100 km khi pin cạn trong điều kiện vận hành hỗn hợp.

Jaecoo J7 phiên bản PHEV chỉ tiêu thụ dưới 4 lít xăng/100km. Ảnh: OJV

Jaecoo J7 được giới thiệu tại Việt Nam từ đầu năm 2025 bởi Liên doanh Omoda & Jaecoo. J7 được định vị ở phân khúc SUV cỡ C, nơi có sự cạnh tranh của những cái tên nổi tiếng như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory, Honda CR-V, KIA Sportage hay VinFast VF 7.

Hiện, phiên bản hybrid J7 SHS có giá bán 879 triệu đồng. Ngoài ra Jaecoo J7 còn có 2 phiên bản thuần xăng 1 cầu và 2 cầu với giá bán 739-819 triệu đồng.

BYD Sealion 6

Cũng nằm ở phân khúc SUV/crossover cỡ C, Sealion 6 là mẫu plug-in hybrid được BYD đưa về Việt Nam trong năm 2025. Xe sử dụng hệ truyền động DM-i kết hợp động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên và mô-tơ điện. Với bộ pin dung lượng lớn, mẫu SUV này có thể chạy thuần điện khoảng 100km, giúp giảm đáng kể lượng xăng tiêu thụ trong quãng ngắn.

BYD Sealion 6 ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 4/2025. Ảnh: BYD

Theo công bố của hãng xe Trung Quốc, mức tiêu thụ nhiên liệu của Sealion 6 chỉ khoảng 1,1 lít/100 km trong 100 km đầu tiên khi pin được sạc đầy, sau đó có mức tiêu thụ trung bình khoảng 3,5-4,7 lít/100 km.

Tại Việt Nam, BYD Sealion 6 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 2 phiên bản, giá niêm yết từ khoảng 799-899 triệu đồng.

Ngoài những cái tên đã có mặt trên thị trường, thời gian tới, phân khúc xe hybrid tại Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục sôi động với sự xuất hiện của nhiều mẫu xe mới sở hữu khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Việc ngày càng nhiều hãng xe chuyển dịch sang công nghệ hybrid không chỉ giúp đa dạng hóa lựa chọn cho người tiêu dùng, mà còn tạo sức ép cạnh tranh rõ rệt về giá bán, trang bị và mức tiêu hao nhiên liệu. Đây được xem là tín hiệu tích cực, hứa hẹn mang đến cho khách hàng Việt thêm nhiều lựa chọn tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

