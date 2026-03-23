Linh hoạt kế hoạch thi công, sản xuất, ưu tiên đi xe chung

Những ngày giữa tháng 3, trên công trường Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng (Đồng Nai), nhiều hạng mục đã bước vào giai đoạn tăng tốc. Song, kế hoạch thi công có sự thay đổi theo hướng linh hoạt, để thích ứng trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu gặp nhiều biến động.

Đại diện Ban điều hành Dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng (Đồng Nai), cho biết, liên danh 6 nhà thầu đang thực hiện thi công các hạng mục quan trọng như kênh dẫn nước, cửa lấy nước và khu vực đào đắp nền móng. Theo đó, tổng lượng dầu mỗi ngày các nhà thầu sử dụng lên tới 12.500 lít. Sang tháng 4, dự kiến nhu cầu sử dụng dầu của các nhà thầu thi công có thể lên tới 16.000-17.000 lít/ngày.

Công trình dự án nhà máy thuỷ điện Trị An mở rộng.

“Chúng tôi đã đề xuất với UBND tỉnh Đồng Nai hỗ trợ chỉ đạo các cơ sở cung cấp xăng dầu trên địa bàn ưu tiên cung ứng lượng dầu nhất định cho nhà thầu nhằm đáp ứng đúng tiến độ thi công”, vị này cho biết.

Song, để thích ứng với bối cảnh hiện nay, một số hạng mục thi công được điều chỉnh lại để giảm thiểu việc sử dụng xăng dầu.

Đại diện ban điều hành cho hay: Để hạn chế tối đa rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ, chúng tôi xác định các hạng mục thuộc đường găng của dự án gồm: khu vực nhà máy, tuyến đường ống áp lực và kênh dẫn nước. Trên cơ sở đó, chúng tôi ưu tiên nguồn lực thi công các hạng mục này. Việc điều chỉnh dựa trên nguyên tắc không ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công của dự án.

Không chỉ trong lĩnh vực thủy điện, tại một doanh nghiệp khai thác than ở Thái Nguyên, kế hoạch sản xuất cũng được điều chỉnh theo hướng tương tự. Cụ thể doanh nghiệp này cho biết, trước biến động của giá xăng dầu, đơn vị đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất theo hướng tạm thời giảm khối lượng bóc đất đá, tập trung vào khai thác than nhằm bảo đảm sản lượng theo kế hoạch năm. Đồng thời, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác vét bùn, hạ sâu đáy moong, phục vụ hiệu quả công tác phòng chống mưa bão trong suốt chu kỳ sản xuất

Doanh nghiệp ưu tiên sắp xếp người lao động đi xe chung để tiết kiệm nhiên liệu. Ảnh: BSR

Trong khi đó, tại Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), các giải pháp tiết kiệm năng lượng và tối ưu chi phí vận hành cũng được triển khai đồng bộ nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

Đơn cử, để tối ưu hóa việc sử dụng phương tiện và giảm tiêu hao nhiên liệu, BSR đẩy mạnh việc sử dụng xe chung đối với các đoàn công tác có cùng địa điểm hoặc thời gian làm việc tương đồng. Hay việc lập kế hoạch công tác của các đơn vị cũng được rà soát và sắp xếp hợp lý hơn, khuyến khích các chuyến đi công tác kết hợp để thuận tiện cho việc bố trí phương tiện đưa đón.

Không chỉ vậy, các cuộc họp trực tuyến được ưu tiên tổ chức nhằm hạn chế việc di chuyển giữa các địa điểm làm việc, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí và nhiên liệu.

“Trong bối cảnh thị trường năng lượng có nhiều biến động do tình hình địa chính trị trên thế giới, việc tiết kiệm năng lượng và tối ưu chi phí không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành mà còn góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, bền vững.

Trong trường hợp cần thiết khi chiến sự leo thang kéo dài, công ty sẽ xem xét bố trí cho nhân sự khối vận hành gián tiếp làm việc online tại nhà để tiết kiệm chi phí nhiên liệu và chi phí trong hoạt động sản xuất công ty”, ông Bùi Xuân Dương, Phó Chánh Văn phòng phụ trách BSR cho hay.

Đa dạng hoá nguồn dầu thô để chế biến

Không chỉ dừng lại ở các giải pháp ứng phó ngắn hạn, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất còn chủ động triển khai, phát huy nhiều sáng kiến kỹ thuật và quản trị nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành.

Một trong những giải pháp nổi bật là bốc ghép các lô dầu thô nhằm tối ưu chi phí vận chuyển và mua hàng. Theo BSR, doanh nghiệp đã linh hoạt kết hợp nhiều lô dầu khác nhau, cả trong nước (theo điều kiện FOB - Người bán chịu trách nhiệm đến khi hàng được xếp lên tàu tại cảng xuất) và nhập khẩu (theo CFR - người bán thuê tàu vận chuyển dầu đến cảng dỡ chỉ định của người mua), để sử dụng chung một chuyến tàu.

Cuối năm 2023, BSR lần đầu tiên bốc ghép thành công hai lô dầu nhập khẩu WTI Midland và Bertam trên cùng một tàu, qua đó giảm đáng kể chi phí logistics, đồng thời mở rộng khả năng lựa chọn nguồn dầu thô phù hợp.

Không dừng ở việc tiết kiệm chi phí, giải pháp này còn giúp nhà máy tăng độ linh hoạt trong nguồn nguyên liệu. Đến nay, BSR đã đánh giá 92 loại dầu thô tiềm năng, chế biến thành công 33 loại (gồm 11 loại trong nước và 22 loại nhập khẩu), với tỷ lệ phối trộn có thể đạt tới 60% để thay thế dầu Bạch Hổ khi sản lượng khai thác suy giảm.

Việc đa dạng hóa nguồn dầu thô giúp nhà máy giảm phụ thuộc vào một khu vực cung cấp, đồng thời chủ động hơn trước các biến động địa chính trị và thị trường năng lượng toàn cầu.

Kỹ sư Đinh Văn Toản, Ban Kế hoạch Sản xuất của BSR cho rằng, trong bối cảnh nguy cơ gián đoạn vận tải dầu mỏ tại một số khu vực, giải pháp bốc ghép dầu thô càng phát huy hiệu quả.

Theo ông, khi phụ phí và chi phí bảo hiểm vận chuyển gia tăng, việc áp dụng giải pháp này giúp tăng khả năng nhập khẩu nhiều loại dầu thô trên cùng một tuyến vận chuyển, qua đó giảm áp lực chi phí logistics.

Đáng chú ý, bốc ghép dầu thô còn mở rộng cơ hội tiếp cận các loại dầu có giá cạnh tranh, giúp nhà máy đa dạng hóa “giỏ dầu thô”, nâng cao tính linh hoạt trong lựa chọn nguyên liệu đầu vào.

“Qua đó, nhà máy có thể chủ động hơn trong bảo đảm nguồn cung dầu thô ổn định, lâu dài và tối ưu hiệu quả sản xuất”, kỹ sư Toản phân tích.