Một nghiên cứu do Synapse Energy Economics và Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời (SEIA) thực hiện cho thấy, việc tiếp tục mở rộng triển khai điện mặt trời và hệ thống lưu trữ tại Massachusetts có thể giúp người dùng điện tiết kiệm 313 triệu USD mỗi năm cho đến năm 2030.

Phân tích được công bố trong bối cảnh bang Massachusetts đang xem xét điều chỉnh chính sách nhằm giải quyết khủng hoảng chi phí năng lượng. Massachusetts hiện là một trong những bang có giá điện cao nhất tại Mỹ.

Báo cáo chỉ ra rằng nếu Massachusetts đạt được các mục tiêu triển khai điện mặt trời và lưu trữ được đặt ra trong chương trình khuyến khích SMART 3.0, người dùng điện có thể tiết kiệm 313 triệu USD mỗi năm vào năm 2030. Chính sách của bang đặt mục tiêu bổ sung khoảng 3,5 GW điện mặt trời vào năm 2030. Trên toàn khu vực New England, tổng lợi ích tiết kiệm đạt tới 684 triệu USD, theo báo cáo.

Hệ thống điện mặt trời công suất 6,7 kW tại Weymouth, bang Massachusetts, do Devlin Solar lắp đặt. Ảnh: Wikimedia Commons

Bằng cách đưa thêm điện mặt trời và lưu trữ vào vận hành, 80% mức tiết kiệm đến từ việc giảm giá điện bán buôn. Điều này có nghĩa là mọi khách hàng sử dụng điện tại Massachusetts đều thấy khoản “phí cung ứng” trên hóa đơn của mình giảm xuống, bất kể họ có lắp đặt pin mặt trời trên mái nhà hay không, nhóm nghiên cứu cho biết.

Báo cáo cho biết thị trường điện bán buôn vận hành tương tự một cuộc đấu giá. Mỗi ngày, các nhà máy điện gửi giá chào bán điện. Đơn vị vận hành lưới điện ISO New England sẽ lần lượt lựa chọn từ các nguồn có giá thấp nhất như điện gió, điện mặt trời, điện hạt nhân, trước khi huy động đến các nguồn đắt hơn như khí đốt và dầu để đáp ứng đủ nhu cầu. Nhà máy có chi phí cao nhất vẫn cần được huy động sẽ là yếu tố quyết định mức giá thanh toán chung cho toàn thị trường.

Điện mặt trời và hệ thống lưu trữ gần như có “chi phí biên” bằng 0, vì ánh nắng là miễn phí và pin đã được sạc sẵn. Khi tham gia đấu giá, chúng nằm ở vị trí thấp nhất trong danh sách.

Bằng việc bổ sung 3,5 GW điện mặt trời và lưu trữ như kế hoạch trong SMART 3, bang sẽ “đẩy” các nhà máy điện có chi phí cao nhất - thường là các nhà máy khí đốt tự nhiên cũ, kém hiệu quả - ra khỏi cuộc đấu giá.

Theo báo cáo, thay vì để một nhà máy khí đốt có giá cao thiết lập mức giá thanh toán thị trường ở mức 0,10 USD/kWh, việc loại bỏ nó bằng một nguồn rẻ hơn có thể kéo mức giá xuống còn 0,08 USD/kWh. Vì mức giảm 2 xu này áp dụng cho mọi megawatt điện được mua trong bang tại thời điểm đó, nên tổng số tiền tiết kiệm sẽ nhanh chóng lên tới hàng triệu USD.

Giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn khi đốt giá đắt đỏ

SMART 3.0 được chính quyền Healey-Driscoll thiết lập vào tháng 10 năm 2025, chuyển mô hình từ cơ chế khuyến khích “khối giảm dần” của SMART 2.0 sang mô hình trong đó giá trị khuyến khích được điều chỉnh hằng năm.

Trong các phiên bản trước của SMART, bang thiết lập các “khối” công suất cố định (ví dụ 100 MW). Khi một khối được lấp đầy, mức khuyến khích tự động giảm cho khối tiếp theo. Tuy nhiên, mô hình này giả định rằng chi phí điện mặt trời sẽ luôn giảm.

Trên thực tế, lạm phát và các vấn đề chuỗi cung ứng khiến chi phí tăng lên, trong khi mức khuyến khích vẫn tiếp tục giảm. Cuối cùng, mức khuyến khích trở nên quá thấp khiến các dự án mới không còn khả thi về tài chính, làm ngành công nghiệp “chạm trần”.

Kết quả là Massachusetts tụt từ nhóm 5 bang dẫn đầu về điện mặt trời xuống vị trí thứ 26 về triển khai, theo SEIA.

SMART 3.0 thay thế cơ chế khuyến khích theo khối giảm dần bằng mô hình điều chỉnh hằng năm. Trong quá trình điều chỉnh này, các nhà quản lý sẽ khảo sát các nhà phát triển để nắm được chi phí thực tế của thép, nhân công và tấm pin.

Nếu tỷ lệ tham gia quá thấp ở một phân khúc thị trường nhất định (như điện mặt trời mái che bãi đỗ xe hoặc điện mặt trời cho hộ thu nhập thấp), các nhà quản lý có thể tăng mức khuyến khích để thúc đẩy sự quan tâm. Đồng thời, nếu bang đang chậm tiến độ so với các mục tiêu khí hậu năm 2030, họ có thể tăng tổng công suất được phép triển khai trong năm đó.

Nghiên cứu cũng cho thấy điện mặt trời và lưu trữ có thể làm giảm đáng kể sự phụ thuộc của Massachusetts vào khí đốt tự nhiên và tạo ra mức tiết kiệm lớn trong các tháng mùa đông.

Gần 44% lợi ích tiết kiệm chi phí năng lượng nhờ điện mặt trời và lưu trữ đạt được trong mùa đông (từ tháng 11 đến tháng 3), khi lưới điện chịu áp lực lớn nhất và giá khí đốt tự nhiên biến động mạnh nhất, báo cáo cho biết. Trong những giờ cao điểm mùa đông có phụ tải cao nhất vào năm 2030, điện mặt trời và lưu trữ được dự báo sẽ đáp ứng khoảng 11% tổng nhu cầu, qua đó giảm đáng kể sự phụ thuộc của bang vào các nguồn khí đốt giá đắt đỏ.

Việc tiếp tục mở rộng điện mặt trời và lưu trữ sẽ giúp ngành điện Massachusetts tránh sử dụng 29 tỷ feet khối khí đốt tự nhiên, tương đương với 25% lượng khí đốt đang được tiêu thụ tại bang. Đến năm 2030, kế hoạch mở rộng này sẽ giúp tránh phát thải 1,6 triệu tấn CO2 mỗi năm, tương đương với việc loại bỏ khoảng 350.000 ô tô khỏi đường phố.

“Các nguồn điện mặt trời và lưu trữ giúp giảm giá năng lượng bán buôn. Báo cáo này đã định lượng những lợi ích về kinh tế và độ tin cậy của việc bổ sung điện mặt trời và lưu trữ tại Massachusetts, trong bối cảnh khả năng chi trả tiền điện đang ngày càng trở thành mối quan tâm lớn”, Selma Sharaf - cộng sự tại Synapse Energy Economics, cho biết.

Theo PV