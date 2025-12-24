Đầu tháng 3 năm nay, đường băng Polderbaan tại sân bay Schiphol Amsterdam đã phải đóng cửa đối với các chuyến bay đến trong khoảng thời gian từ 10h đến 12h. Nguyên nhân là khi trời nắng, có hiện tượng chói mắt gây ra bởi các tấm pin mặt trời gần đó.

Mặc dù nằm ngoài khu vực hạ cánh, hệ thống quang điện vẫn được cho là đã làm giảm tầm nhìn của phi công dưới tác động của ánh nắng mặt trời.

Sau các biện pháp vận hành ban đầu và việc tạm dừng hoạt động đường băng, sân bay Schiphol cùng đơn vị vận hành nhà máy điện mặt trời De Groene Energie Corridor (DGEC), đô thị Haarlemmermeer và Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan đã thông báo vào tháng 8 rằng một giải pháp đã được xác định.

Theo đó, kế hoạch bao gồm việc tháo dỡ một phần các tấm pin và bọc các tấm còn lại bằng một lớp màng nhằm ngăn chặn hiện tượng phản chiếu.

Các tấm pin mặt trời được tháo dỡ để đảm bảo an toàn hàng không. Ảnh: BM Energy

Chính phủ Hà Lan đã ấn định thời hạn thực hiện cả hai biện pháp trên là tháng 9/2026. “Việc tháo dỡ, sửa đổi và thay thế các tấm pin mặt trời sẽ phát sinh chi phí”, Bộ này cho biết trong một tuyên bố. Tất cả các bên liên quan sẽ cùng đóng góp tài chính, trong đó Bộ Cơ sở hạ tầng và Quản lý nước Hà Lan đóng góp 6,8 triệu euro (8 triệu USD).

Nhà máy năng lượng mặt trời này trải rộng khoảng 100ha và bao gồm 4 cánh đồng. Chính quyền Hà Lan đưa ra phán quyết DGEC phải tháo dỡ các tấm pin từ 2 trong số các cánh đồng đó. Tức là, khoảng 78.000 trong tổng số 230.000 tấm pin mặt trời của địa điểm này phải tháo bỏ.

Sau khi tháo dỡ, công ty năng lượng mặt trời Hà Lan BM Energy đã mua lại các mô-đun này như một phần của quá trình chuyển giao tài sản có tổ chức.

Ngoài số mô-đun thuộc diện tháo dỡ bắt buộc, các mô-đun còn lại cũng đang được tháo dỡ theo kế hoạch.

“Chúng tôi đã mua khoảng 170.000 mô-đun, tương ứng với công suất 110MW”, Leen van Bellen, quản lý thương mại và phát triển tại BM Energy chia sẻ. Nhưng các mô-đun còn lại cũng đang được tháo dỡ.

Đây là các mô-đun kính kép hai mặt loại n-type, ban đầu được lắp đặt trong một hệ thống quang điện gắn trên mặt đất quy mô lớn nằm dưới đường tiếp cận của máy bay. Việc tháo dỡ được thực hiện vì lý do an toàn hàng không và không liên quan đến bất kỳ khiếm khuyết kỹ thuật hay hiệu suất nào của chính các mô-đun đó.

“Khoản đầu tư ban đầu của dự án lên tới hàng chục triệu euro, trong khi việc tháo dỡ, xử lý, lưu kho và tiếp thị lại các mô-đun bị ảnh hưởng còn phát sinh thêm một khoản chi phí đáng kể”, ông Leen van Bellen cho hay. Schiphol đề nghị ứng trước kinh phí cho việc tháo dỡ và lưu kho tạm thời như một biện pháp an toàn tương xứng, nhưng tác động tài chính đối với chủ sở hữu dự án vẫn rất lớn.

Bất chấp việc thay thế mô-đun, tổng công suất lắp đặt của dự án vẫn giữ nguyên. Hệ thống tiếp tục hoạt động bằng cách sử dụng cùng một công nghệ và các lớp công suất tương đương.

Các mô-đun bị tháo dỡ dự kiến được đưa trở lại thị trường cho các ứng dụng thay thế. Theo ông Leen van Bellen, đây là các mô-đun Tier 1 quy mô tiện ích còn gần như mới, phù hợp cho các dự án nâng cấp công suất, lắp đặt gắn trên mặt đất, các địa điểm thương mại và công nghiệp và các vị trí khác không gặp vấn đề về hạn chế chói sáng.

Theo PV