Chen chân trong đêm khai mạc Festival Du lịch Cửa Lò 2026

Tối 25/4, tại Quảng trường Bình Minh (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An), Festival Du lịch Cửa Lò 2026 chính thức khai mạc, mở đầu mùa du lịch biển sôi động của xứ Nghệ.

Chương trình nghệ thuật gồm 4 chương tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa, lịch sử và khát vọng phát triển của vùng đất Cửa Lò

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật “Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thủy” được dàn dựng công phu, gồm 4 chương: “Cửa Lò - Biển gọi”, “Cửa Lò - Miền trầm tích”, “Cửa Lò - Sóng thức miền xanh” và “Cửa Lò - Chạm sóng tương lai”. Xuyên suốt chương trình là câu chuyện về vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu văn hóa - lịch sử cùng khát vọng vươn lên của vùng đất biển Cửa Lò.

Người dân, du khách chen chân theo dõi và thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đa dạng, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, từ diễn xướng dân gian, ca cảnh đến các ca khúc trẻ trung, sôi động, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành nhấn mạnh, Festival Du lịch Cửa Lò 2026 với chủ đề “Cửa Lò - Tinh hoa Lam Thủy” thể hiện khát vọng xây dựng Cửa Lò phát triển với diện mạo mới, hiện đại, xứng tầm tiềm năng, lợi thế sẵn có và những nỗ lực bền bỉ của chính quyền, người dân địa phương.

Sự kiện cũng là dịp quảng bá, lan tỏa tình yêu biển đảo, đồng thời mời gọi du khách đến trải nghiệm vẻ đẹp “biển xanh, cát trắng, nắng vàng”, khám phá giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của Cửa Lò nói riêng và xứ Nghệ nói chung.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã công bố quyết định vinh danh Cửa Lò là “Đô thị du lịch sạch ASEAN 2026”. Cùng với đó, Lễ hội đền Mai Bảng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Chị Nguyễn Thị Nga (30 tuổi, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) cùng gia đình đến Cửa Lò hòa mình vào không khí đêm khai mạc lễ hội du lịch.

"Người đông quá, chúng tôi không thể chen vào phía trong nên đành phải đứng ở ngoài để theo dõi chương trình nghệ thuật từ xa", chị Nga chia sẻ.

Quảng trường biển Sầm Sơn 'bùng cháy' trong đêm khai mạc Lễ hội Du lịch

Tối 25/4, tỉnh Thanh Hóa cũng diễn ra khai mạc Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn 2026 với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”. Chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng màn pháo hoa mãn nhãn tại Quảng trường biển, thành phố Sầm Sơn đã mở màn mùa du lịch hè sôi động.

Lễ khai mạc năm nay có quy mô lớn, với sân khấu hiện đại, kết hợp công nghệ trình diễn ánh sáng, âm thanh và hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, chia thành nhiều chương, tái hiện hành trình phát triển của Sầm Sơn từ một vùng biển truyền thống trở thành đô thị du lịch năng động, hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, cho biết những năm gần đây, Sầm Sơn chứng kiến sự chuyển mình rõ nét, từ diện mạo đô thị đến chất lượng dịch vụ. Từ một điểm đến du lịch mang tính mùa vụ, phố biển đang từng bước trở thành đô thị du lịch hiện đại, đa trải nghiệm và phát triển bền vững.

Năm 2025 ghi dấu những con số ấn tượng của du lịch Sầm Sơn với 8,8 triệu lượt khách, doanh thu đạt 17,48 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 50% tổng thu du lịch toàn tỉnh Thanh Hóa. Năm 2026, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đón trên 9 triệu lượt khách du lịch đến Sầm Sơn, với tổng doanh thu ước đạt khoảng 19.000 tỷ đồng.

Lễ hội biển Sầm Sơn không chỉ là sự kiện mở màn cho mùa du lịch hè mà còn là khởi đầu của chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí diễn ra xuyên suốt trong năm.

Chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ” mang một thông điệp mạnh mẽ, khát vọng mở ra một mùa du lịch biển vui tươi, an toàn, hấp dẫn; qua đó, xây dựng Sầm Sơn trở thành trung tâm du lịch biển văn minh, hiện đại, thân thiện, nơi truyền thống và hiện đại cùng hội tụ và lan tỏa.

Đồng thời, từ Sầm Sơn, du khách có thể tiếp tục khám phá những giá trị đặc sắc khác của xứ Thanh, từ du lịch biển đảo, di sản, văn hóa, lịch sử đến du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và nhiều vùng đất giàu bản sắc.

Điều này góp phần lan tỏa hình ảnh Thanh Hóa năng động, thân thiện, giàu truyền thống và khát vọng phát triển tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.