Mặc dù thời tiết không thuận lợi, biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) vẫn thu hút đông du khách trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Theo ghi nhận, khoảng 17h, tại các bãi tắm A, B, C, D, hàng nghìn người xuống biển tắm mát. Dọc bờ biển, không khí trở nên sôi động khi du khách vừa tắm biển, vừa vui chơi, nghỉ ngơi.

Bên cạnh hoạt động tắm biển, nhiều du khách tranh thủ chụp ảnh tại khu vực tổ chức Festival Diều “Bay cùng gió biển”.

Biển Sầm Sơn đông kín người chiều 30/8

Lá cờ Tổ quốc "khổng lồ" trên bãi biển khiến du khách thích thú

Dọc bãi biển có nhiều diều hình siêu nhân

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, lúc mưa lúc nắng nhưng biển Sầm Sơn vẫn nhiều người tắm

Những con mực "khổng lồ" tạo ấn tượng cho du khách

Du khách ngồi kín ở các quán trên bờ

Chị Lê Thị Hồng, du khách đến từ Hà Nội, cho biết gia đình chị vào Sầm Sơn từ sáng 30/8. Năm nay kỳ nghỉ lễ kéo dài, gia đình chị đến Sầm Sơn vui chơi, sau đó trở lại phường Hạc Thành để thăm người thân.

Theo chị Hồng, chị rất ấn tượng khi địa phương tổ chức lễ hội thả diều cùng nhiều hoạt động nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2/9 ngay tại phố biển. Du khách không chỉ được tắm biển mà còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn, cho biết dịp Quốc khánh năm nay, địa phương tổ chức chuỗi sự kiện như chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa vào tối 1/9; không gian văn hóa - đi bộ - chợ đêm; Festival Diều và không gian trải nghiệm ngư nghiệp trên bờ để thu hút du khách đến với Sầm Sơn.

“Năm 2026, phường Sầm Sơn đặt mục tiêu đón hơn 9 triệu lượt khách, doanh thu gần 19.000 tỷ đồng. Riêng kỳ nghỉ lễ 2/9, địa phương dự kiến đón khoảng 350.000 lượt du khách”, ông Dũng cho biết.

Ảnh: Hoàng Anh