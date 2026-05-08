1. Đội tuyển Argentina được gọi là gì?

Biệt danh của đội tuyển Argentina không chỉ là cách gọi đơn thuần mà còn phản ánh lịch sử, văn hóa và phong cách thi đấu đặc trưng. Từ La Albiceleste mang đậm bản sắc quốc gia đến La Scaloneta của thời kỳ hiện đại, mỗi cái tên đều gắn liền với một giai đoạn phát triển và thành công của đội bóng.

Nhờ đó, Argentina không chỉ là một đội tuyển mạnh mà còn là biểu tượng lớn của bóng đá thế giới.

Nguồn gốc của tên gọi La Albiceleste

Biệt danh chính thức và phổ biến nhất của Argentina là La Albiceleste. Cụm từ này xuất phát từ tiếng Tây Ban Nha, trong đó:

Albi nghĩa là trắng

Celeste nghĩa là xanh da trời

Hai màu sắc này chính là màu chủ đạo trên quốc kỳ Argentina và áo đấu truyền thống của đội tuyển. Ngay từ những năm đầu thế kỷ 20, khi Argentina bắt đầu thi đấu quốc tế, bộ áo sọc trắng – xanh đã trở thành biểu tượng, từ đó hình thành biệt danh La Albiceleste.

Ý nghĩa tên gọi Albiceleste trong bóng đá Argentina

La Albiceleste không chỉ là màu sắc, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về tinh thần dân tộc. Đối với người Argentina, đội tuyển quốc gia là niềm tự hào lớn, và màu áo trắng – xanh tượng trưng cho sự đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng chiến thắng.

Trong lịch sử, biệt danh này gắn liền với những khoảnh khắc huy hoàng của bóng đá Argentina, từ chức vô địch World Cup 1986 của Diego Maradona đến đỉnh cao World Cup 2022 dưới sự dẫn dắt của Lionel Messi.

Vì vậy, khi nhắc đến La Albiceleste, người hâm mộ không chỉ nghĩ đến một đội bóng mà còn là cả một biểu tượng văn hóa thể thao.