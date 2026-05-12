1. Đội tuyển Đức được gọi là gì?

Biệt danh phổ biến nhất của đội tuyển Đức là Die Mannschaft (tiếng Đức nghĩa là “Đội bóng” hoặc “Tập thể”).

Tên gọi này nhấn mạnh vào tinh thần đoàn kết, kỷ luật và lối chơi tập thể – những yếu tố đã làm nên thành công của bóng đá Đức trong suốt nhiều thập kỷ. Không giống nhiều đội tuyển khác gắn với màu sắc hay biểu tượng, biệt danh Die Mannschaft phản ánh triết lý bóng đá đề cao sức mạnh tập thể hơn cá nhân.

Ý nghĩa của Die Mannschaft trong bóng đá Đức

Die Mannschaft không chỉ là một cái tên, mà còn là biểu tượng cho phong cách thi đấu đặc trưng của Đức: Kỷ luật cao, tổ chức chặt chẽ, tinh thần chiến đấu bền bỉ

Biệt danh này gắn liền với những thành công vang dội của đội tuyển Đức, đặc biệt là các chức vô địch World Cup (1954, 1974, 1990, 2014). Những thế hệ huyền thoại như Franz Beckenbauer hay Miroslav Klose đã góp phần xây dựng hình ảnh một đội bóng mạnh mẽ, hiệu quả và luôn biết cách chiến thắng.