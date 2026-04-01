ĐT Argentina tiếp tục thể hiện sức mạnh của nhà đương kim vô địch World Cup khi dễ dàng đánh bại Zambia, với dấu ấn nổi bật của Lionel Messi.

Ngay từ những phút đầu, Argentina đã dồn ép đối thủ và sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 4. Julian Alvarez tận dụng tốt cơ hội để đưa đội nhà vươn lên, tạo lợi thế tâm lý lớn.

Messi tỏa sáng trong trận giao hữu - Ảnh: AFA

Tâm điểm của trận đấu đến ở cuối hiệp một, khi Lionel Messi lên tiếng. Từ đường chọc khe tinh tế của Alexis Mac Allister, siêu sao 38 tuổi thoát xuống đối mặt và dứt điểm lạnh lùng, nhân đôi cách biệt cho Argentina.

Sang hiệp hai, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về đội bóng Nam Mỹ. Phút 50, Nicolas Otamendi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 với cú sút hiểm hóc. Đến phút 68, Zambia tiếp tục gặp vận rủi khi Dominic Chanda phản lưới nhà.

Julian Alvarez ăn mừng cùng đàn anh Messi - Ảnh: AFA

Chưa dừng lại, Valentin Barco ấn định chiến thắng bằng cú dứt điểm căng ở những phút cuối. Argentina khép lại trận đấu với màn trình diễn áp đảo, trong đó Messi tiếp tục cho thấy vai trò thủ lĩnh và đẳng cấp vượt trội