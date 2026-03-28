ĐT Argentina khởi đầu loạt trận FIFA Days tháng 3 bằng chiến thắng 2-1 trước Mauritania, trong ngày Lionel Messi không để lại quá nhiều dấu ấn.

Dù vậy, “La Albiceleste” vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội nhờ lối chơi kiểm soát bóng và tổ chức tấn công mạch lạc.

Enzo Fernandez và Nico Paz ghi bàn cho đội nhà - Ảnh: AFA

Ngay từ đầu trận, Argentina đã làm chủ thế trận và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 17. Enzo Fernandez tận dụng cơ hội đối mặt để dứt điểm gọn gàng, đưa đội chủ nhà vượt lên.

Đến phút 32, Nico Paz tiếp tục tỏa sáng với cú sút phạt đẹp mắt từ khoảng cách gần 30m, nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, Messi được tung vào sân và nhanh chóng trở thành trung tâm trong các pha lên bóng. Tuy nhiên, siêu sao thuộc Inter Miami không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Messi vào sân trong hiệp hai và không để lại dấu ấn nào đáng kể.

Trong khi đó, Mauritania - đội xếp hạng 115 FIFA (kém ĐT Việt Nam 12 bậc) thi đấu nỗ lực và có bàn rút ngắn tỷ số ở phút bù giờ do công của Jordan Lefort.

Chung cuộc, Argentina giành chiến thắng 2-1. Đây là bước chạy đà tích cực trước khi họ bước vào trận giao hữu tiếp theo gặp Zambia.