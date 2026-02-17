Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, nhiều nghệ sĩ Việt đã chia sẻ hình ảnh không gian nhà cửa được trang hoàng công phu, ngập tràn sắc xuân với mai vàng, đào đỏ, lan hồ điệp và đủ loại hoa tươi khác.

Ca sĩ Hoà Minzy đăng ảnh nhà bố mẹ được trang hoàng ngày Tết và viết: ''Năm nay nghỉ Tết muộn còn đúng ngày 29 để dọn dẹp, sửa soạn đào quất, cắm hoa bày trí ban thờ cho mẹ. Năm nay em Hoà đón Tết trọn vẹn quá rồi nên là chúc cả nhà Tết thật đong đầy nha. Chúc mừng năm mới''.

Con trai Bo của ca sĩ Hòa Minzy.

MC Diệp Chi của VTV3 cho biết đây là lần đầu tiên 2 mẹ con cô đón Giao thừa tại Hà Nội do lỡ chuyến bay về quê sáng 29 Tết. Dù vậy, cô vẫn chuẩn bị không gian Tết đầy đủ với những cành lan hồ điệp hồng, trắng, vàng cam xen lẫn cành đào, cành mai vàng rộn ràng.

Cô chia sẻ: "Năm mới đã sang rồi. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, bình an, mong cầu điều gì cũng thành hiện thực".

Không gian sống nhà MC Diệp Chi.

Không gian nhà của MC Diệp Chi tràn ngập sắc xuân với bình hoa lan cao bên chiếc sofa kem sang trọng, đèn chùm pha lê lung linh. Cành đào mới nảy lộc xanh non, lồng đèn nhỏ treo lơ lửng đều toát lên tinh thần đón xuân đầy vui tươi. Bếp hiện đại sáng bóng chuẩn bị những món ăn ngày Tết, trong khi phòng khách đã khoác lên mình chiếc áo xuân rực rỡ với màu đỏ may mắn từ trang trí cửa, hoa mai đào khoe sắc.

Nhà cửa của nữ MC dọn dẹp sạch sẽ để đón Tết.

NSƯT Kiều Anh khiêm tốn cho rằng tổ ấm không có gì đặc biệt vì sắp về quê, chỉ có thêm mùi trầm - mùi già. Căn hộ toát lên vẻ giản dị nhưng đầm ấm với hơi thở xuân tràn ngập mọi ngóc ngách.

Không gian sống của NSƯT Kiều Anh.

Bàn thờ gia tiên được bày biện trang nghiêm. Lọ hoa tươi đỏ, vàng rực rỡ đặt bên cạnh những chiếc bình cổ. Phòng khách rộng rãi mang phong cách hiện đại với tông màu trầm chủ đạo, được điểm xuyết bởi những cành mai vàng, đào đỏ xen lẫn cành lá xanh tươi mới.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh đầu tư công phu cho không gian Tết tại biệt thự của mình. Chiều 29 Tết, nam ca sĩ cho biết những chộn rộn bộn bề chắc cũng phải nhường chỗ cho sự rực rỡ và yên bình của những thời khắc chuẩn bị chuyển giao. Biệt thự của anh tràn ngập sắc mai vàng từ ngoài cổng vào đến từng góc nhỏ trong nhà. Lối vào được trang hoàng bởi những chậu cúc vàng, cúc tím bồng bềnh xếp đối xứng 2 bên.

Không giang sống nhà Noo Phước Thịnh.

Bên trong ngôi nhà, không gian hiện đại với tông trắng chủ đạo được điểm xuyết bởi những cây mai vàng khoe sắc, cành đào đỏ cam rực rỡ cùng lan hồ điệp trắng tinh khôi xếp thành từng tầng trên cột trụ cao sang trọng.

Nam ca sĩ không chỉ chăm chút không gian bên trong mà còn đầu tư cho cả khu vườn ngoài trời với cây mai vàng bonsai được trang trí công phu bằng những chiếc lì xì đỏ, dây tua rua may mắn. Bên hồ cá Koi, một cây mai khác cũng khoe sắc vàng rực bên cạnh tiểu cảnh non bộ xanh mát, tạo nên bức tranh thiên nhiên hài hòa giữa lòng thành phố.

Chị Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - tự tay bày biện và lau dọn để chuẩn bị không gian Tết cho gia đình. Phòng khách được trang hoàng công phu với cây đào đỏ cao, những cành hoa khoe sắc rực rỡ được điểm xuyết bằng dây tua rua, lì xì đỏ và các vật trang trí may mắn.

Tổ ấm nhà NSND Công Lý.

Mỗi chi tiết nhỏ trong nhà đều được vợ NSND Công Lý chuẩn bị cẩn thận từ bàn thờ gia tiên với bình hoa tươi đủ màu sắc, cành mai vàng đến góc phòng khách được bao quanh bởi những chậu hoa đua nở.

Phòng khách nhà NSND Công Lý.

Trúc Nhân hát "Vạn sự như ý":