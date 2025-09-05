Tại dự thảo tờ trình dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất phương án sửa đổi biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, mức thuế suất cao nhất là 35%.

Theo luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công gồm 7 bậc thuế: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% và 35%.

Bộ Tài chính cho biết, qua rà soát cơ cấu biểu thuế hiện nay, nghiên cứu xu hướng cải thiện về mức sống dân cư trong thời gian tới cũng như kinh nghiệm quốc tế, có thể nghiên cứu để cắt giảm số bậc thuế từ 7 bậc hiện nay xuống mức phù hợp; xem xét nới rộng khoảng cách thu nhập trong các bậc thuế. Việc đơn giản hóa, giảm bậc thuế nhằm thuận lợi trong kê khai, nộp thuế của người nộp thuế.

Bộ Tài chính đề xuất hai phương án sửa đổi biểu thuế, cụ thể như sau:

Bộ Tài chính đề xuất hai phương án sửa đổi biểu thuế. Ảnh chụp màn hình

Phân tích hai phương án trên, Bộ Tài chính cho hay, với phương án 1, cá nhân có thu nhập tính thuế đang ở bậc 1 sẽ không bị ảnh hưởng (tuy nhiên, với việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thì cá nhân đang có thu nhập ở bậc 1 sẽ được giảm thuế); các cá nhân đang nộp thuế từ bậc 2 trở lên cũng được giảm thuế so với hiện nay.

Ví dụ, cá nhân có thu nhập tính thuế 10 triệu đồng/tháng sẽ được giảm 250.000 đồng/tháng; cá nhân có thu nhập tính thuế 30 triệu đồng/tháng sẽ được giảm 850.000 đồng/tháng; cá nhân có thu nhập tính thuế 40 triệu đồng/tháng sẽ được giảm 750.000 đồng/tháng; cá nhân có thu nhập tính thuế 80 triệu đồng/tháng sẽ được giảm 650.000 đồng/tháng...

Đối với phương án 2, cơ bản mọi cá nhân có thu nhập tính thuế từ 50 triệu đồng/tháng trở xuống sẽ được giảm thuế tương đương phương án 1. Đối với cá nhân có thu nhập tính thuế trên 50 triệu đồng/tháng thì mức độ giảm sẽ nhiều hơn phương án 1.

Theo cơ quan soạn thảo, qua quá trình lấy ý kiến, đa số đều đề nghị thực hiện theo phương án 2. Cũng có ý kiến đề xuất giãn các mức thu nhập trong từng bậc thuế cao hơn nữa, hạ thuế suất từng bậc, thậm chí giảm trần từ 35% xuống 30% hoặc 25%...

Hiện tại trong khu vực, mức thuế suất cao nhất thường là 35% như Thái Lan, Indonesia, Philippines; còn Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ áp dụng mức trần 45%.

Việc điều chỉnh thuế suất theo hai phương án nêu trên, cùng với việc nâng mức giảm trừ gia cảnh, bổ sung các khoản giảm trừ khác như y tế, giáo dục…, gánh nặng thuế sẽ giảm đáng kể, nhất là với nhóm thu nhập trung bình - thấp sẽ chuyển sang diện không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đối với cá nhân có thu nhập ở mức cao hơn, mức độ điều tiết thuế cũng giảm hơn so với hiện hành.

Chẳng hạn, cá nhân có một người phụ thuộc có thu nhập từ tiền lương, tiền công 20 triệu đồng/tháng, hiện nộp thuế thu nhập cá nhân 125.000 đồng/tháng, khi thực hiện giảm trừ gia cảnh và biểu thuế theo phương án 2 sẽ không phải nộp thuế.

Nếu thu nhập 25 triệu đồng/tháng thì số thuế phải nộp từ 448.000 đồng/tháng hiện hành giảm còn 34.000 đồng/tháng (giảm khoảng 92%); thu nhập 30 triệu đồng/tháng số thuế phải nộp giảm từ 968.000 đồng xuống còn 258.000 đồng/tháng (khoảng 73%)...

Theo tính toán của Bộ Tài chính, điều chỉnh biểu thuế theo phương án 1, mức giảm thu ngân sách là 7.120 tỷ đồng và theo phương án 2, mức giảm thu là 8.740 tỷ đồng. Do vậy, Bộ Tài chính trình Chính phủ thực hiện theo phương án 2.