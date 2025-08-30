Chị Thu Hòa ở Hà Nội cho biết, nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9, công ty nơi chị làm việc thưởng cho cán bộ, công nhân, người lao động một khoản tiền 2-3 triệu đồng/người, tùy vị trí.

Chị Hòa thắc mắc, khoản thưởng này có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Chia sẻ với PV VietNamNet, bà Lê Thị Thủy, CEO Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Bách Khoa, cho biết, theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm e Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013 của Bộ Tài chính, thu nhập từ tiền lương, tiền công (bao gồm tiền thưởng bằng tiền hoặc hiện vật) đều phải tính thuế thu nhập cá nhân, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, nhiều công ty thưởng tiền cho người lao động và đây là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: T.B

Đó là các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

- Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng với người có công.

- Trợ cấp đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc.

- Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

- Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.

- Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác.

- Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội.

- Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.

- Trợ cấp đối với cá nhân chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

- Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

- Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

- Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.

Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu, hình thức khen thưởng do Nhà nước hoặc tổ chức chính trị - xã hội trao tặng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế.

Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật cũng không phải chịu thuế.

Từ các quy định nêu trên, bà Lê Thị Thủy khẳng định tiền thưởng dịp Quốc khánh 2/9 được tính là thu nhập từ tiền lương, tiền công, do đó người lao động vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.